Ramón García, presentador de 'Grand Prix': "A mí no me mueve el dinero, vengo de una familia acomodada"

La revista Lecturas ha entrevistado a Ramón García, presentador del popular concurso Gran Prix, que se emite este verano en La 1.

El periodista se muestra muy contento con el resultado del programa, que el pasado año batió récords de audiencia. Cuenta que a raíz del éxito de la pasada edición, le llamaron desde muchos sitios. "Me han llamado hasta de América para presentar programas de entretenimiento".

García confiesa que le encanta trabajar y que en diez años solo ha tenido diez días de vacaciones. "Soy una persona muy responsable y muy seria con la gente con la que tengo mis compromisos. En mi carrera me han ofrecido muchas veces moverme por muchísimo dinero y nunca lo he hecho, hace muchos años que a mí no me mueve el dinero. Ni al principio, porque yo vengo de una familia acomodada", admite el de Bilbao.

"Yo siempre he trabajado por el instinto, por lo que me apetece hacer, por lo que me hace feliz", señala en la entrevista.

Ramón García, que sí asistirá a las fiestas de Bilbao, "en eso soy soso y repetitivo, no perdono", -dice-, admite que la posibilidad de retomar Qué apostamos, el programa que le dio la fama y que presentaba con Ana Obregón, "sigue ahí. Pero es difícil que vuelva porque hay que hacerlo por lo menos igual o mejor y solamente en invitados hacen falta 200.000 euros y me quedo corto".

Patricia Cerezo y Ramón García se divorciaron hace tres años. Eduardo Parra

En referencia a su amistad con Ana Obregón, dice que habla con ella con frecuencia. "Está muy bien con la cría. Nuestra relación va mucho más allá de ser compañeros profesionales. Está muy bien".

Ramón, que se separó de su mujer, Patricia Cerezo hace tres años, define a sus hijas, Verónica y Natalia "como dos tops" y dice que no cree que ninguna de ella siga sus pasos.