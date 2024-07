Caso Nacho Cano: por qué se le investiga, qué delitos se le imputan y cuáles son las condiciones que vivían sus becarios

El caso Nacho Cano sigue adelante. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias Sánchez, ha abierto causa al artista y productor, al que impone la condición de investigado, junto a otras tres de sus colaboradoras por la contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical Malinche.

Pero empecemos por el principio. El exmiembro de la banda Mecano fue arrestado -junto a una mujer de su equipo- el pasado 9 de julio por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal, tras la denuncia presentada el 11 de enero por una de las bailarinas traídas desde Guadalajara (México) en diciembre de 2023.

¿Cómo empezó todo?

La denuncia de esta chica, que asegura acudió a la comisaría tras verse en la calle dos días tras ser despedida de repente por "no ser buena compañera" -y tras haber vivido las precarias condiciones del proyecto-, dio lugar a una investigación policial que ha concluido que todos los becarios de Nacho Cano se encontraban trabajando en situación irregular en España.

Los jóvenes "becados con un contrato de prácticas", según argumentaron el productor musical y sus colaboradores, llegaron a España el pasado mes de diciembre en seis vuelos diferentes procedentes de Guadalajara (México) con indicaciones concretas sobre lo que tenían que llevar y decir en la frontera. Entre otras cosas, les exigieron que se hicieran pasar por turistas, que afirmasen que tenían billete de vuelta y que llevaran una guía turística de Madrid. Cabe recordar que el tiempo máximo para permanecer como turista en España son 90 días.

¿Cuáles eran las condiciones de los becarios?

Lesly, la bailarina denunciante, reveló que los trabajadores de Cano recibían un salario de 300 euros mensuales por jornadas laborales de 11 horas diarias, de lunes a sábado. Y, si querían ganar más dinero, debían de trabajar poniendo copas en el bar Canalla, situado a la salida de la función de Malinche. Esas eran sus condiciones, según consta en el atestado policial.

Además, los agentes comprobaron que los bailarines vivían en un hostal del centro en habitaciones compartidas de cuatro o cinco personas y tenían solo un menú de 10 euros al día pagado (siempre en el mismo restaurante). Aunque, probablemente, lo más grave de todo es que tras tomarles declaración, concluyeron que todos ellos desconocían su situación irregular en España.

"No tienen contrato alguno. La Delegación de Gobierno les ha denegado el permiso de estudios porque no acreditaron que estaban realizando ninguna formación reconocida. Tenían exclusividad con el musical para formarse y sustituir a los actores", apuntan fuentes policiales. Pero ellos no eran conscientes.

Además, la bailarina, que comparecía en el programa TardeAr, ha aportado pruebas que corroboran su versión de los hechos. Una de ellas es un audio en el que se la escucha llorando y suplicando: "Por favor, dejadme salir. Por favor, ¡ayuda! No me trates así, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa a todos?". En la grabación, se oye otra voz que responde: "No, nos pasa nada. A mí me dicen que no puedes salir, pues no sales". Según Lesly, este audio corresponde al momento en que fue confinada contra su voluntad.

¿Qué delitos se le imputan a Nacho Cano?

En el auto, donde se acuerdan una serie de diligencias, anuncia que se citará a "los investigados" por la presunta comisión de dos delitos: contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, por haber traído, presuntamente, a 20 jóvenes mexicanos a trabajar en su musical con la tapadera de ser estudiantes.

Además, recoge también que la empresa Malinche se hacía autotransferencias con el concepto del pago de las becas, que remuneraba a los mexicanos por debajo de convenio y que estos tuvieron que recurrir a familiares y ahorros para subsistir en Madrid.