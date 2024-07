Jorge Javier Vázquez, de Miguel Bosé: "Pienso en sus hijos y me dan pena, les ha tocado un padre que está echado a perder"

Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy duro con Miguel Bosé y, en su blog de Lecturas, ha arremetido contra el cantante, noticia los últimos días tras reaparecer en un polémico evento celebrado en Mallorca donde se ofrecían curas para el autismo mediante productos derivados de la lejía.

Hablando de las teorías conspiranoicas de Supervivientes, el presentador aprovecha y lanza un dardo al artista. "He llegado a leer algunas que de puro rocambolescas hasta tenían su gracia. Yo no sabía que andaba tanto pirado suelto. Lo de Miguel Bosé es otra cosa", empieza.

"Qué pena que una persona que se ha encargado de refregarnos por la cara su exquisita educación haya acabado abonado al negacionismo. Pienso en sus hijos y me dan pena. Les ha tocado un padre en suerte que está echado a perder", remata el catalán.

La conferencia que Bosé quiso apoyar llevaba por nombre 'La libertad de expresión y la libertad terapéutica'. En ella se mostró "abiertamente negacionista y orgulloso de ello" con respecto al coronavirus, del que volvió a hablar una vez más.

"Soy orgullosamente negacionista. No me he vacunado ni he vacunado a mis hijos. Los que están al otro lado están acojonados ante las formas tradicionales de la medicina porque es un área que va creciendo cada día, por sus efectos y por el convencimiento de que, para curar el dolor de estómago, una mezcla de hinojo, manzanilla y estevia no mata", aseveraba Bosé. "Con pasión, las cosas se cargan de luz y verdad", añadía el cantante en un acto en el que los asistentes se han definido también como los firmes defensores "del otro lado de la verdad".

Bibiana se desmarca

Por estas palabras fue preguntada una gran amiga del cantante, Bibiana Fernández. La actriz, muy tajante, respondió que, a pesar del cariño que le tiene, no compartía sus palabras.

"Yo no las comparto, le quiero, pero no las comparto. No se me ocurriría darle a un hijo mío que sea autista lejía. Pero vamos, si él piensa que es así, es su opinión, pero yo no lo comparto, a pesar del cariño que tengo por él, que es inmenso", dijo la televisiva a Europa Press.