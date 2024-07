El Gobierno de Ayuso lleva a Fuenlabrada a los tribunales para conservar la Cantueña y abrir el centro de menores migrantes

La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de Fuenlabrada de revertir la cesión de La Cantueña y recuperar así la titularidad del recinto donde se está construyendo un centro de menores migrantes. La apertura de este espacio asistencial ha generado un conflicto entre ambas administraciones desde que se anunció su puesta en marcha a finales de abril. Ahora, serán los tribunales quienes decidan si el centro puede continuar con su funcionamiento.

A pocas semanas para que el centro empiece a acoger a unos 96 menores migrantes, la apertura del centro está en el aire, ya que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, dirigida por el socialista Javier Ayala, aprobó anular el convenio firmado hace 20 años con el Gobierno regional para impedir su puesta en funcionamiento.

"Se trata de un inmueble cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid, por lo que no puede ser revertido por el Consistorio fuenlabreño, ya que no ostenta su propiedad", han defendido desde el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, la postura que mantiene el alcalde del municipio es la contraria, al considerar que el contrato se ha incumplido al dedicar las instalaciones a un uso distinto al acordado: un espacio de difusión ambiental e implementar servicios que beneficien a los vecinos.

A pesar de la postura de Ayala, Madrid ha recalcado que continuarán con las obras y los planes iniciales. "Tenemos el mandato legal de atender a los menores no acompañados que han sido trasladados hasta nuestra región", ha expresado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, este miércoles. Desde comienzos de año, han llegado unos 1.239 niños no acompañados, a los que se sumarán otros 30 procedentes de Canarias y Ceuta tras el compromiso del Gobierno regional de acogerlos.

Esta situación ha generado un colapso en la red asistencial autonómica debido a la falta de plazas. "La crisis migratoria y el caos del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar este asunto hace necesario que ampliemos los recursos para atender a los menores que en este momento están completamente saturados”, ha señalado García.

Desde la Comunidad han reprochado la actitud del primer edil de Fuenlabrada tildándola de "insolidaria" e "incoherente". El consejero de Presidencia ha exigido al alcalde socialista que "explique las verdaderas razones por las que no quiere atender a los menores en su municipio". Asimismo, le ha animado a sumarse a las reclamaciones del Gobierno regional para que el Ejecutivo nacional tome medidas para frenar la crisis migratoria y colaborar con el resto de regiones.

Por su parte, Ayala expresó sus reticencias a la hora de abrir este centro, ya que, según alegó, la Comunidad de Madrid no les había informado "en qué consiste el proyecto", lo que generaba dudas "sobre qué se va a hacer" y "cómo se van a ocupar de estos menores". Desde el Consistorio ya se rechazaron las alegaciones del Ejecutivo autonómico "que no reconocía la titularidad municipal del centro adjudicándola al Consorcio Urbanístico Cerro de La Cantueña. Un consorcio que no existe desde hace más de 20 años, tal y como puede comprobarse en el propio portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid".

Este no es el primer encontronazo entre ambas administraciones en los tribunales. Después de anunciar a finales de abril la apertura del centro y de iniciar las obras en junio, el Ayuntamiento de Fuenlabrada decretó la clausura del centro a principios de junio para impedir que las obras avanzarán. A pesar de esto, la Comunidad de Madrid recurrió a los tribunales la medida, desde donde permitieron, de forma cautelar, continuar con las obras hasta que se resolviese el fondo de este asunto: si se puede utilizar este espacio para un uso diferente al acordado en el convenio de cesión.