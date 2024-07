Nacho Duato habla de su nueva compañía: "No quiero ver a un político, ni que me subvencionen, ni dinero público"

Nacho Duato (67 años) ha encontrado un lugar en España donde transmitir sus conocimientos a jóvenes bailarines y mantener vivas sus numerosas coreografías, trabajando en una doble vertiente: su nueva Compañía Nacho Duato (CND) y el centro de formación Nacho Duato Academy. Lo que ha conseguido poner en pie en un espacio cargado de historia, porque fue el estudio de Antonio Ruiz Soler, conocido mundialmente como Antonio el Bailarín. Así se percibe al entrar en el estudio, donde atravesamos un largo pasillo enmarcado por dos inmensas fotografías de Antonio, en blanco y negro.

La Academia está en el estudio de Antonio el Bailarín. Quiero que todos mis alumnos bailen su 'Escuela Bolera'

Nacho Duato Academy ha absorbido el Conservatorio de Danza Carmen Roche, y ofrece el Título Oficial de Danza en el ciclo elemental, y el profesional de danza clásica y danza española. Todo esto se ha conseguido con una premisa que parece una declaración de independencia, expresada con rotundidad por el coreógrafo: "No quiero ver a un político en esta casa. No quiero que me subvencionen nada, ni dinero público, aunque nos cueste mucho, porque yo aquí no cobro nada y Luis tampoco tiene nómina". Se refiere a Luis Martín Oya, quien junto a Emilia Jovanovich, también integrante de la Compañía Nacional de Danza en la época que era dirigida por Nacho Duato, se ha embarcado en este proyecto con toda la ilusión.

Nacho Duato y el reflejo de Antonio el Bailarín, en la entrada de la Nacho Duato Academy. Sergio García Carrasco



La entrevista tiene lugar al lado de una chimenea donde hay algunos objetos personales de Antonio: un traje, sus botas, una silla… Parece un altar sobre las cenizas de aquella gloria, en un rincón donde él acogía a los artistas que le visitaban. "Este es el templo de Antonio, que ha sido el bailarín más famoso de la historia de la danza en España, sobre todo de la Escuela Bolera, una joya que solamente la tiene este país. No la estamos conservando bien y hay muy poca gente que pueda dar clases. Nosotros tenemos a Aída Gómez para ello. En la Academia quiero que todos mis alumnos, ya sean de clásico o de moderno, aprendan a bailar Escuela Bolera", comenta convencido.

La nueva Compañía Nacho Duato está de gira por España tras el primer año trabajando en la Academia. Cedida

"Mi idea es formar a los alumnos durante los primeros siete meses y luego los últimos cuatro meses del año llevarlos de gira, en verano". Es precisamente esa planificación la que les ha llevado a Burgos y Tenerife, recientemente, y recalará el día 1 de agosto en el Teatro Romano de Sagunto.

La danza española ha llegado a todos los rincones del planeta, aunque no siempre con fortuna: "En todos los ballets clásicos rusos hay una danza española (El lago de los cisnes, Paquita, Don Quijote…), pero siempre está mal hecho, porque se fijan en el tópico, como cuando hacen Carmen y lleva las tetas al aire -comenta el coreógrafo-. ¿Cuándo has visto tú a una gitana ligar con las tetas al aire? Viene su hermano, la coge de los pelos, la mete en casa y no sale en su vida. Yo acabo de hacer Carmen y ha sido un exitazo, pero ella va vestida de blanco, tapadita. No enseña ni una pierna".

Le pregunto por las coreografías que actualmente se agarran a cualquier asunto en boga, quizás buscando un reclamo acorde a los tiempos que corren. "Yo siempre he ido en contra de las modas y de los tiempos, y por eso mismo una coreografía mía de 1983, Jardí tancat -que será interpretada en Sagunto-, todavía se sigue bailando en todo el mundo. No sé si soy buen coreógrafo, pero sí sé que tengo oficio. Soy como un zapatero. A lo mejor no te gustan mis zapatos, pero no se te van a romper y vas a andar mucho con ellos".

Jóvenes bailarines de la Nacho Duato Adademy. Sergio GarcÌa Carrasco

A unos pasos del rincón donde conversamos con Nacho Duato se ejercitan los jóvenes que forman parte de Nacho Duato Academy. ¿De dónde sale la financiación para mantener esta actividad?, le pregunto. Han intentado el patrocinio privado con poco éxito, nos confiesa: "No nos ha contestado nadie, excepto Casa de México, que nos ha becado a dos alumnos mexicanos. Ni Zara, ni el Santander... Zara me ha dicho que solo pagan a niños que se van a estudiar fuera, para que veas la mentalidad. La escuela ha dado nueve becas por valor de 75.000 euros".

De joven todo me cansaba porque soy muy nervioso. Encontré la danza y, como mi físico era muy de bailarín, allí me quedé

La mención a la única institución que ha demostrado sensibilidad hacia la danza nos lleva a un pequeño paréntesis: una conversación con Ximena Caraza, Directora General en Fundación Casa de México en España, quien nos comenta las circunstancias en que se fraguó esta contribución. "Cuando hicimos la exposición dedicada a Frida Kahlo, debido al volumen de público que iba a venir se cobró entrada, con la condición de que todo lo recaudado se destinara a becas. En Casa de México siempre estamos buscando la excelencia y, como Nacho Duato es una referencia mundial, vine a ver su academia. Casualmente, había dos mexicanos que se habían acercado a ella, pero no tenían recursos para pagar la matrícula y venir a España. Nosotros analizamos las necesidades y decidimos becarlos al 100%. ¡Imagínate cómo les cambiamos la vida a estos chicos de veinte años!", exclama con ilusión.

La Reina Doña Sofía saludando a Ximena Caraza, en la presentación del 'Programa Becas Casa de México'. Fundación Casa de México en España

Volviendo a la conversación con Nacho Duato, nos remontamos a sus inicios, al momento en que el bailarín comenzó a despertar. "Nunca había visto ballet. Empecé a tocar el piano, a pintar, a cantar, pero todo me cansaba porque soy muy nervioso. Entonces encontré la danza y, como mi físico era muy de bailarín, allí me quedé. Si no llego a tener las piernas largas no me obceco, porque es importante escoger la profesión que te valga y esto me venía como un guante. Si hubiera pretendido ser matemático la habría cagado", concluye.

Con los problemas que tuve por ser gay, quería irme corriendo de este país a un ambiente más permisivo

"La danza era una cosa más libre que hacer escalas en el piano -reconoce Nacho Duato-, pero como en España no había danza, me tuve que marchar fuera. Era justo lo que quería hacer: irme corriendo de este país, o más bien saltando. Con los problemas que yo tenía al ser gay (¡no te vistas así!, ¿por qué hablas así?, ¿por qué te mueves así?), fuera de España encontré un ambiente de ballet mucho más permisivo, mucho más gay. Empecé en Londres, luego en Países Bajos, Nueva York, Suecia, Holanda… No volví a España en 20 años”.

El propósito de este último proyecto del coreógrafo valenciano, que ya está dando sus frutos, queda claro en la despedida de la entrevista: "Quiero enseñar a los bailarines durante dos años y prepararlos para que vuelen por sí mismos; que vayan por el mundo a hacer audiciones y les den trabajo. No es por chulearme, pero todos los bailarines que pasaron por la Compañía Nacional de Danza cuando yo la dirigí, desde los junior de quince años, todos tienen trabajo en Europa. Se trata de una forma de ser que ya la tienen también mis asistentes. Las coreografías que trabajamos son tan exigentes que modelan al bailarín muy bien y lo distinguen de los demás. Es una técnica y un estilo, que podríamos llamar Duato, que cincela muy bien el cuerpo del bailarín", afirma con orgullo, pero siempre con su característica voz tenue.

Nacho Duato junto a un piano en la sede de su Academia de danza. Sergio García Carrasco

Para finalizar este recorrido por los nuevos proyectos de Nacho Duato, hablamos con algunos de los protagonistas principales, aquellos a los que van dirigidos los esfuerzos de esta iniciativa: los bailarines que acaban de finalizar su primer año en la Nacho Duato Academy. Samantha Escobar y Engel de Jesús Pérez, ambos de 21 años y nacidos en Córdoba, Veracruz, son los dos becados por Casa de México que están viviendo una experiencia muy enriquecedora gracias a esta oportunidad que se les brinda.

"Mi principal motivación para bailar es que me siento libre, como si fuera otra persona -nos confiesa Engel de Jesús-. Estoy teniendo una oportunidad que mi madre no tuvo". En cuanto al tipo de educación que están recibiendo en Nacho Duato Academy, ambos transmiten que "trabajamos mucho con el maestro Duato y con el resto de maestros de la academia, que fueron grandes bailarines de la Compañía Nacional de Danza. El entrenamiento nos trata de acercar al mundo profesional".

"Conocíamos el repertorio de Nacho Duato y ya éramos admiradores de él -comenta por su parte, Samantha-. Me enteré por redes sociales de que abría esta academia, envié mis vídeos y estuve muy atenta hasta que me seleccionaron”.

Bailarinas ensayado en la academia de Nacho Duato, en Madrid. Sergio García Carrasco

Lo que más destacan de su vida en Madrid es la gente y la tranquilidad. Aquí han encontrado una segunda familia junto al resto de compañeros, que llegan de cualquier lugar del mundo -Portugal, Australia, Japón, Canadá, Italia, etc.- para aprender con el más internacional de nuestros coreógrafos. Pueden sentirse afortunados por recibir, de primera mano, enseñanzas que transmitirán más adelante, como eslabones de una cadena de conocimiento que mantendrá viva la danza.