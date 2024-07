Sara Carbonero se refugia con su círculo más íntimo en medio de las especulaciones sobre su salud

Sara Carbonero ha reaparecido en sus redes sociales y está compartiendo con sus seguidores unos días muy especiales para ella junto a su círculo más cercano. La periodista que se ha visto envuelta en rumores sobre su salud después de unas fotografías desde el hospital, ha hecho de su cuenta de Instagram su diario personal, ya que muestra sus reflexiones y detalles de su día a día.

Entre las personas que la acompaña está uno de sus pilares fundamentales: Isabel Jiménez. Una amistad que se produjo en los pasillos de Telecinco y que continúa hasta hoy.

Como ya es tradición, las dos periodistas se han marchado a Almería, la tierra de Jiménez. Tanto Sara Carbonero como la presentadora de Informativo Telecinco llevan días compartiendo en sus redes sociales todos sus planes y lo bien que se lo están pasando, además, están presumiendo de su maravillosa relación.

Historia de Sara Carbonero en Almería. INSTAGRAM / @SARACARBONERO

En una de las imágenes, las presentadoras han dejado ver un detalle muy importante de su amistad. Las dos tienen un tatuaje idéntico, se trata de dos palabras sin florituras para que se pueda leer con claridad: "La vida".

Además, Carbonero ha disfrutado de unos días en su pueblo, Corral de Almaguer, Toledo, junto a sus dos hijos y su familia, entre ellos, su abuela. Un regreso que originó una emotiva reflexión en la que se refirió al "dolor que no nos deja ver lo esencial".

"De todos los viajes que podemos hacer, el más intenso, profundo y necesario siempre será hacia nosotros mismos. Hacia esos sitios donde convergen pasado, presente y futuro. Donde se enredan y entrelazan en esa trenza imaginaria que atrapa el dolor", ha escrito junto a un carrusel de fotos junto a sus seres queridos.

"Ese dolor que, en ocasiones, sumado a todo el ruido que enfrentamos cada día no nos deja ver lo esencial. Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ni mi nivel de conciencia tampoco. Aceptar, abrazar, transitar, no esquivar", ha continuado.