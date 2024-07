García-Page se rebela contra el pacto con ERC: "No va a salir adelante en el Congreso"

El presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha cargado contra el preacuerdo del PSC con ERC para un concierto económico en Cataluña y la salida de esta comunidad del régimen común, valorando que "este planteamiento no va a salir adelante en el Congreso". "Confío en que mi partido no lo tolere", ha esgrimido el mandatario autonómico.

Page ha tildado el acuerdo sobre la fiscalidad en Cataluña para posibilitar la investidura del socialista Salvador Illa de "obsceno" y "bochornoso" y ha criticado que va contra la igualdad de todos los españoles: "Es el ejemplo de egoísmo y de desprecio a otros territorios de España más grande que he visto en muchísimo tiempo".

El dirigente regional ha atacado directamente a su partido, el PSOE, y lo ha acusado de "promover y amparar la desigualdad". "El problema no está en ERC, el problema está en quien deja de lado su propio programa político, su código ideológico y sus convicciones. [El pacto] representa lo contrario a los valores que defienden los partidos de izquierdas".

Tras esta rebelión explícita, el presidente castellanomanchego no ha hecho referencias a un posible abandono de su cargo ni a su posible influencia para posibilitar el 'no' de sus barones socialistas en la Cámara Baja. Sí ha mencionado que "como presidente", este acuerdo no le representa y se ha mostrado firme ante el futuro de esta iniciativa legislativa: "Este planteamiento no puede salir adelante, no va a salir adelante en el Congreso. Sería una patada a la Constitución. Confío en que mi partido no lo tolere".

Page se mostró este martes "perplejo" de que, tras este pacto, haya un "silencio atronador" por parte del PSOE, lo que consideró un "grave atentado a la igualdad". "O es un asentimiento intolerable, o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmensa mayoría de los españoles", añadió.

En parecidos términos se expresó el expresidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, que tachó de "inadmisible" el preacuerdo porque, a su juicio, va a suponer "una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles". "El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa", alertó. Como respuesta, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró que el Ejecutivo no comparte las críticas de los barones socialistas aseverando que "son opiniones que ya se han leído en otros momentos y que además siempre vienen de estas dos mismas personas".