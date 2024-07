Taylor Swift se pronuncia sobre la masacre en la escuela de baile de Liverpool

A Taylor Swift, como a multitud de personas en todo el mundo, le ha conmocionado la terrible masacre que se produjo este pasado lunes en Southport, al norte de Liverpool, cuando un joven de 17 años, portando un arma blanca, realizó un ataque en una escuela de baile y de yoga para menores dejando tres víctimas mortales.

El joven, ya detenido como sospechoso de asesinato y que permanece bajo custodia, es originario de Cardiff, en Gales, aunque vivía en el pueblo de Banks, en Lancashire. Ha asesinado en el centro comunitario Hart Space, en la calle Hart, a tres niñas, de 9, 6 y 7 años, dejando heridos a otros ocho menores y a dos adultos.

Precisamente estaban en una clase de baile cuya temática era la música de la autora de éxitos como Shake It Off, Blank Space o We Are Never Ever Getting Back Together, quien no ha dudado en utilizar su Instagram para lanzar un mensaje sobre lo ocurrido. "El horror del ataque de ayer en Southport me invade continuamente la cabeza y sigo en completo en shock", ha comenzado diciendo la artista.

"[No dejo de pensar en] La pérdida de vidas y de la inocencia, y el horrible trauma infligido a todos los que estaban allí, a los familiares y a quienes fueron los primeros en responder. Eran tan solo niños pequeños en una clase de baile. No sé ni cómo expresar mis condolencias a estas familias", ha añadido Swift.

Por su parte, un grupo de fans de Taylor ha puesto en marcha una recaudación de fondos a través de la página JustGiving para las víctimas de la tragedia y para sus familias, y en colaboración con el Alder Hey Children's Hospital de Liverpool, habiendo duplicado en su primer día, y aumentándolo con creces, su objetivo inicial de 13.000 libras, unos 15.400 euros.

Asimismo, hay una parte de las redes sociales que ha criticado la rapidez con la que Swift ha condenado estos asesinatos de niños pequeños cuando multitud de sus fans le llevan reclamando varios meses que condene igualmente las muertes de menores en Gaza por los ataques de Israel.