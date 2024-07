Terelu Campos: "Hago malabarismos para sobrevivir. Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito"

Terelu Campos ha ofrecido una exclusiva a la revista Lecturas en la que habla de la actualidad que le rodea, que va desde su hija, Alejandra, a su economía o sus excompañeros de Sálvame, ahora en Ni que fuéramos Shhh, que viven una cruenta guerra dialéctica con ella.

"Hago malabarismos para sobrevivir", señala sobre su situación económica. "Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en su bienestar", indica.

"Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud", asegura la comunicador. "Yo nunca, en muy pocas ocasiones, he tenido 50.000 euros en el banco".

Además, revela una deuda de alguien con ella. "Me debe un dinero que no sobrepasa los 10.000 euros. Mi hija, cuando he tenido algún problema, me ha dicho: 'si necesitas algo, dime'".

Precisamente sobre el embarazo de Alejandra, asegura: "Me quedé sin voz cuando me enteré".

Ella, su hija, es, según Terelu, el objetivo de sus excompañeros de Sálvame: "Me parece muy cutre, muy cruel y muy perverso. Utilizan a mi hija para hacerme daño".

"Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que no me digan que me quieren. No voy mendigando cariño, tengo buenísimos amigos", dice sobre Belén Esteban, María Patiño y compañía.

Y zanja: "No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde y vas sembrando porquería y mierda, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte para la misa?".

Se refiere al funeral que hicieron por María Teresa Campos. De ella también habla en la entrevista. "La enfermedad se comió la mente de mi madre, la devoró y la consumió físicamente hasta dejarla cadavérica", señala.

"Se sentía desgraciada. Los últimos meses fueron tremendos. Aún tengo pesadillas. No consigo ver la imagen guapa de ella. La veo siempre delgadita, muy débil. De pronto me mira y... ahí es cuando me despierto".