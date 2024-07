Muere el rapero Chino XL a los 50 años

Apenas dos meses después de llorar la muerte de otro conocido músico, Julio Foolio, el mundo de rap vuelve a estar de luto. En este caso ha sido por la confirmación que ha dado su familia este pasado martes de la muerte el domingo anterior, de manera repentina y totalmente inesperada, del rapero neoyorquino de raíces puertorriqueñas Derek Keith Barbosa, más conocido como Chino XL.

El músico, aunque originario del barrio de Bronx criado en Nueva Jersey, ha recibido un homenaje en redes a través de sus cuatro hijas: Chynna, Bella, Lyric y Kiyana. "Nuestro padre tenía muchos títulos — el rey de los punch lines, el superhéroe puertorriqueño—, pero el más importante era el de padre de sus niñas", han comenzado escribiendo.

"Y lo que más nos ha legado en ese rol ha sido su fuerza, su honestidad y su capacidad de ser realista. Nuestro principal sentimiento ahora mismo es que nuestro padre está en paz y, por tanto, nosotras también estamos en paz", han añadido desde el perfil de Instagram del rapero.

La familia ha pedido la máxima privacidad y respeto en estos días, aunque se ofrecerán detalles de una misa en su nombre. A Chino XL también le sobreviven igualmente su hijastro, Shawn, sus cinco nietos —Emmy, Emery, Chris, Luis y Dyani—, su madre, Carole; y su expareja, Stephanie, con quien estuvo saliendo muchos años.

Por el momento, lo único que se sabe es que su familia quedó "devastada" tras conocer la noticia el mismo domingo de su fallecimiento, que tuvo lugar en su casa y por la mañana, si bien por ahora no se han dado a conocer más detalles sobre el mismo.

Chino XL, quien a los 16 años había sido descubierto por el productor Rick Rubin y firmado con American Recordings, alcanzó la fama tras su álbum debut, Here To Save You All, en 1996, un trabajo que combinaba temas autobiográficos con canciones más convencionales y que fue elogiado por la crítica, siendo todavía considerado por algunos como uno de los mejores discos de hip-hop de los años 90.

No dejó la escena callejera y siguió participando en programas de freestyle y batallas de gallos, hasta que su segundo álbum, I Told You So, se publicó en 2001, recibiendo igualmente críticas positivas pero no teniendo muy buenas ventas, quizá por su giro hacia lo más comercial. En el mismo 2006 llegarían su tercer y cuarto álbum, Poison Pen y Warning.

Las muestras de cariño y reconocimiento de otros ilustres raperos y conocidos músicos han sido constantes desde que se supo la noticia de su muerte, llenándose Instagram y Twitter de recuerdos a su figura por parte de excolaboradores y fans.