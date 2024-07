Sale a la luz una separación pasada entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Después de su primera aparición pública en el Trooping of the Colour y la reciente en Wimbledon tras meses ausente por su tratamiento contra el cáncer, Kate Middleton ya tendría planificado su verano.

El destino vacacional de la princesa de Gales, su marido, el príncipe Guillermo, y sus hijos es Anmer Hall, su casa de campo. Así lo recogía hace unos días la revista Closer Weekly en declaraciones de una fuente cercana a la familia.

Así, Kate parece refugiarse en su familia en uno de sus peores momentos. Sobre todo en su marido, con el que ha vivido una historia de cuento hasta acabar siendo princesa de Gales. Eso sí, no exenta de polémicas y rumores acerca de la relación entre ambos.

Mucho se ha hablado de ella en estos años. El último en hacerlo es ahora el periodista Robert Jobson, que ha escrito la biografía de la mujer de Guillermo, Catherine, the Princess of Wales, the Biography, a la venta este miércoles en Gran Bretaña.

Su autor, no obstante, quiso revelar antes unos fragmentos de la misma. En ellos, destacan las referencias que hace a una separación pasada del príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Según explica el escritor, todo ocurrió en el año 2007. Fue el heredero a la corona quien puso fin a la relación, de la que no estaba seguro. Una ruptura que, según el biógrafo, se produjo por teléfono y supuso un duro golpe para Kate. "Fue un golpe devastador para Kate, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono. Aunque no era la primera vez que el príncipe Guillermo ponía punto final a su relación, se sintió como si fuera el momento definitivo", explica el autor.

Eso sí, el final fue feliz, ya que, aunque pasaron varios meses separados, la pareja se reconcilió. Según el autor, eso ocurrió cuando volvieron a coincidir en una fiesta de disfraces en la que fueron invitados por un amigo. Allí surgió de nuevo la llama. Y, el resto, ya es historia.