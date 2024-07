Jordi Cruz y Rebecca Lima posan por primera vez en familia: "He logrado que la boda no sea una fiesta de seis días"

Ya queda menos para una de las bodas del año. El próximo 24 de agosto, Jordi Cruz y Rebecca Lima se darán el 'sí, quiero' en la Costa Brava, coincidiendo con el primer cumpleaños y el bautizo de su hijo Noah.

Para la ocasión, justo antes de que suceda, la pareja ha posado por primera vez en familia y en exclusiva para ¡Hola! en una entrevista en la que dan detalles de lo que será el enlace.

"Será una ceremonia religiosa, con la bendición de Dios. En mi familia somos muy tradicionales", desvela la brasileña. "Habrá muchos elementos de mi país, principalmente la alegría, el ritmo y la caipirinha".

Además, habrá triple celebración y un menú con estrella. "Será un menú elegante, singular, factible y que esté muy rico. He cocinado muchas bodas en mi vida y sé lo que funciona. Y creo que he elegido al mejor cocinero para ese día", cuenta el chef.

Además, Cruz revela que Fray Marcos, exaspirante de MasterChef, "tendrá un papel muy especial". "Le prometí que, si un día me casaba, él oficiaría la boda", señala.

No serán las únicas caras conocidas: "Pepe y Samantha (los otros jueces del talent) saben que no les queda otra que venir. Evidentemente, habrá algunos cocineros, no todos, porque será imposible", revela.

"Siempre he sido muy reacio a casarme; Robecca, todo lo contrario, le hace una ilusión increíble. Creo que hemos llegado a un equilibrio... Ella ha logrado que me haga mucha ilusión y yo que no sea una fiesta de seis días", cuenta, entre risas, el cocinero.