Julián Contreras carga contra Fran Rivera por los 20 años de la muerte de Carmen Ordóñez: "Está destrozando su recuerdo"

Se cumplen 20 años de la muerte de Carmen Ordóñez. Por este motivo, Julián Contreras Jr., su hijo menor, ha querido recordarla en las páginas de la revista Semana, donde ofrece una dura entrevista en la que carga contra sus hermanos, especialmente contra Fran Rivera.

De él dice que "fue el gran ausente" de la vida de su madre. "Francisco me ha demostrado que no tiene ni idea de lo que le pasaba a mi madre. Si cree que las drogas fueron su problema, el problema lo tiene él. No conocía a nuestra madre", asegura.

De hecho, va más allá y comenta: "Mi hermano se alejó porque mi madre le perjudicaba comercialmente, profesionalmente y familiarmente". Y sentencia: "Cuando mi madre vivía, para Francisco el Rocío era un lugar ingrato, y ahora él es el mayor rociero que hay. Es raro".

En cuanto al aniversario de su muerte, asegura: "No sé si se da cuenta, pero Francisco está destrozando el recuerdo de nuestra madre 20 años después". Incluso asegura Julián que cree que Fran tenía algún tipo de rencor, no hacia su madre, pero sí "a la vida que tuvo con ella".

Precisamente sobre cómo se recuerda a Carmina, incide: "Es una pena que el retrato que quede de mi madre es el de una persona consumida por sus adicciones. Ella era mucho más. Una persona muy generosa y con una personalidad arrolladora, que luchaba constantemente contra sus demonios", defiende.