Sánchez se niega a responder sobre su cita judicial: "Después de un despacho con el rey no quiero referirme a ello"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a contestar a la prensa este martes sobre la comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado así como sobre la querella que ha presentado contra el magistrado por posible prevaricación. Sí ha emplazado a los medios de comunicación a la rueda de prensa que ofrecerá este miércoles en la Moncloa para hacer balance del curso político.

"Comprendan que después de un despacho con el jefe del Estado no deba ni pueda ni quiera referirme a ello. Por el respeto que lógicamente debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta mañana", ha dicho Sánchez en Palma, tras reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo se ha remitido de momento a la querella que ha redactado la Abogacía del Estado en su nombre y que se dirige contra el magistrado Peinado, que investiga a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Sánchez comparecerá este miércoles a partir de las 11.00 horas en el habitual balance del curso político que suele realizar cada año a finales de julio para hacer una valoración del curso político que ahora se cierra. Suele ser siempre después del último Consejo de Ministros del curso, reunión que este año ha tenido lugar este mismo martes, justo antes de que el juez Peinado fuese al Palacio de la Moncloa a tomar declaración al presidente del Gobierno como testigo en el caso en el que está imputada su esposa.

La testifical, no obstante, no ha durado más que unos minutos, ya que Sánchez se ha acogido a la dispensa que establece la ley para no perjudicar a su mujer en la causa que la investiga. Y es que el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) permite a una persona pueda no declarar como testigo en una causa en la que esté investigado su cónyuge para no perjudicar la defensa de este.

En todo caso, la imagen que se ha producido este martes en la Moncloa ha sido inédita: Sánchez no ha sido el primer presidente del Gobierno que declara como testigo, pero nunca un juez se había trasladado a la sede de la Presidencia para tomar declaración a un jefe del Ejecutivo. Y precisamente este es el motivo que alega Sánchez para querellarse contra el juez Peinado, al argumentar que el instructor debía haberle tomado declaración por escrito. El magistrado, en cambio, defiende que esta es una circunstancia que se aplica a cargos públicos que hayan tenido conocimiento de hechos por razón de su cargo, mientras que su intención era interrogar a Sánchez como esposo de Gómez, no como presidente.