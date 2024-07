Nacho Cano, tras su imputación por contratación ilegal: "Esto es un montaje de la banda de Sánchez, Maduro y Zapatero"

El productor musical Nacho Cano ha asegurado que la investigación a la que se enfrenta por supuesta contratación ilegal para su musical Malinche, en Madrid, se debe a un "montaje de la banda de Sánchez, Maduro y Zapatero" y afirma que "ellos sí que mueven dinero público" y que son a quienes hay que investigar.

"Todo esto es un montaje de la banda de Sánchez o de la banda de Maduro o de la banda de Maduro y de Sánchez y de Zapatero, para poner cortinas de humo de sus rollos y sus historias, que tienen dinero de Venezuela, que tienen dinero público. Ellos sí que mueven dinero público", ha afirmado en un vídeo, tras conocerse este martes que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto diligencias previas contra él.

En el vídeo, Nacho Cano ha recalcado que no tiene nada que ocultar y reitera que esta investigación se debe a que es amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Yo soy amigo de Ayuso, la apoyo y pienso como ella y como una grandísima cantidad de españoles que pensamos que el señor Sánchez nos toma el pelo y que es de la banda de Maduro", ha aseverado.

En este sentido, ha lamentado que él sea noticia y no los venezolanos, a quienes alaba porque "por primera vez masivamente quieren que estos sinvergüenzas se vayan fuera". "Es lo que tendríamos que hacer aquí en España, lo que pasa es que a algunos los tienen acojonados", ha comentado antes de remarcar que él no lo está.

"Denuncia para pedir asilo"

El productor musical también ha explicado que el auto emitido por el Juzgado de Instrucción no tiene ningún contenido "especial" y apunta que todavía no sabe de qué se le acusa, pero recuerda que ha coincidido en el tiempo con Sánchez, que ha comparecido este martes como testigo por el caso de su mujer Begoña Gómez. "Son muchas casualidades. No tengo nada que ocultar, yo sí que cuando me llame el juez iré y a las preguntas responderé", ha subrayado.

"Nosotros tenemos un espectáculo que se llama Malinche, que vamos a estrenar en México, todo con dinero privado, se hacen unas becas en México para los integrantes del elenco que va a estrenar allí. Vienen en diciembre, a las dos semanas una de las chicas, porque era muy conflictiva con la convivencia, se tiene que volver, no se quiere volver, se queda aquí y emite una denuncia. Posteriormente sabemos que esa denuncia la emite para pedir un asilo en España porque tiene un novio colombiano en México y que ella ha sufrido violencia de género", ha explicado.

Cano ha añadido que los estudiantes han pasado varios meses en España y ha relatado que la Policía de "manera totalmente absurda" va a por ellos y los tiene once horas en la comisaría interrogándoles. "Nosotros tenemos todo muy claro y ojalá que investiguen lo que pasa, porque aquí no hay nada claro", ha argumentado antes de ironizar con que "los inmigrantes son interesantes porque son un voto".

"Todo esto, insisto, se hace con dinero privado. Los chicos están encantados, se volverán a final de agosto, con lo cual su periplo habrá acabado. Ellos tienen un número de prácticas a la semana, no mayor en minutaje a dos o tres horas a la semana en el escenario", ha recalcado. Por último, Nacho Cano ha enfatizado que cada vez que le "den" saldrá a defenderse y agrega que quiere patrocinadores y público "valiente". "Yo cada vez que me den, voy a salir, porque no tengo nada que ocultar, porque llevo ya siete presidentes, y yo sigo, y este pasará, y yo seguiré. Que sepan que cada vez que me den con cinco, yo daré con 55", ha sentenciado.