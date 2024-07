Este martes, TardeAR ha desvelado en exclusiva la portada de Diez Minutos, que estará disponible a partir del miércoles 31 de julio. En ella, se anuncia la boda secreta de Raquel Mosquera e Isi.

En la imagen, se puede ver a la pareja feliz y abrazada. Mosquera luce un vestido de novia blanco con detalles de encaje y manga larga, mientras que Isi viste un traje gris claro acompañado de chaleco y corbata. La sonriente novia sostiene un ramo de rosas, complementando su atuendo nupcial.

Durante la transmisión, los colaboradores del programa compartieron su felicidad por la noticia. Luis Rollán, uno de los presentes, no pudo evitar bromear al respecto. "Yo también me alegro muchísimo, pero me da un susto... Porque de lejos pensaba que era yo. Un beso, Raquel", comentó, desatando las risas de los presentes.

Minutos después, la web de la revista reveló algunos detalles de la ceremonia, que fue oficiada por dos sacerdotes y amenizada con la música de dos coros.

En la celebración participaron los dos hijos de Mosquera: Raquelita, de 18 años, fruto de su relación con Tony Anikpe, y Romeo, de 10 años, descendiente del actual marido de la peluquera.