Rodolfo Sancho, a un mes de conocer la sentencia de su hijo por presunto asesinato: "No estoy amargado ni depresivo"

Rodolfo Sancho acaba de presentar su última película, Un paso por el Borne, su primer trabajo desde que se conoció hace casi un año el presunto asesinato del médico Edwin Arrieta cometido por su hijo en Tailandia, por el que ha sido juzgado y encarcelado a la espera de una sentencia, que llegará el 29 de agosto.

Con motivo de esta película, Sancho ha concedido algunas entrevistas, como la que ha dado a es.radio, en concreto a Andrés Arconada. Algo poco habitual y que hasta ahora ha limitado a escasas declaraciones a la prensa y a un documental de HBO: "No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy luchando en la vida y soy creedor de que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio", ha dicho el actor ante los micrófonos de la emisora.

Durante su intervención, el actor ha destacado el aprendizaje que ha sacado de todo este calvario, que comenzó el 7 de agosto cuando su hijo fue detenido en Tailandia por asesinato: "Intento llevar mi vida y todo pueden ser desgracias o retos. Soy de los que prefiere ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para delante".