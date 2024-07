Anna Ferrer, asustada por las muertes provocadas por picadura de garrapata: "No me mandéis eso"

Hace unos días, Anna Ferrer contó a sus seguidores que había estado un día entero con una garrapata en la cabeza. Lo que en un principio parecía ser un lunar, algo por lo que se preocupó bastante, resultó ser este parásito, que también provocó en ella cierta preocupación.

Tanto es así que la influencer lleva casi una semana con antibióticos para evitar enfermedades relacionadas. Sin embargo, la hija de Paz Padilla está muy asustada con el tema, ya que sus seguidores y varios de sus amigos le han comentado que una persona ha fallecido en Madrid por una picadura de garrapata.

"Todas estas personas que me estáis mandando, incluidos amigos, todas estas noticias que están saliendo casualmente ahora sobre garrapatas, diciéndome que una persona ha muerto por una garrapata, que si 1 de cada 10 garrapatas causan no sé qué tal...", relata en una historia de Instagram.

"¿Qué hago?", se pregunta a si misma. "Yo estoy aquí con mi tratamiento", asegura a la vez que le manda un mensaje a todas esas personas que le están enviando noticias relacionadas con garrapatas: "No me mandéis eso. ¿Para qué me mandáis eso? ¡Me asustáis!".

Anna Ferrer habla sobre la garrapata que tuvo en su cabeza. ANANFPADILLA / INSTAGRAM

Además de tener que lidiar con este susto, Anna Ferrer ha comentado en sus stories que los medicamentos que está tomando para prevenir enfermedades le han provocado una bajada de defensas.

"De la picadura de garrapata de momento estoy bien, pero de la bajada de defensas del antibiótico...", comenta en otra historia, en la que muestra una fotografía de la herida que le ha salido en el labio inferior.

Anna Ferrer enseña el herpes que le ha salido en el labio provocado por una bajada de defensas. ANNAFPADILLA / INSTAGRAM

"Excepto por este herpes que me duele mogollón, estoy bien", asegura la creadora de contenido, que de momento no ha experimentado ningún síntoma relacionado con una posible picadura de garrapata.