El Gobierno respalda el preacuerdo entre el PSC y ERC pero evita hablar sobre si Cataluña saldrá del régimen común

El Gobierno considera "beneficioso" y un "triunfo de la política" el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa, aunque evita pronunciarse sobre las medidas que contiene el mismo y que ya han dado a conocer los republicanos en un documento, como es la financiación singular para Cataluña en 2025. En el texto, se contempla que Cataluña recaude y gestione el 100% de los impuestos, es decir, tener "la llave de la caja" como pedían los republicanos, aunque no incluye la palabra “concierto” ni especifica si esta comunidad saldrá del régimen común de financiación de las comunidades autónomas. ERC dice claramente que sí lo hará, pero en el Gobierno optan por no pronunciarse al respecto alegando "respeto" a los "procesos internos" de los republicanos, cuyas bases validarán o no el preacuerdo este mismo viernes.

"En nombre del Gobierno, mostramos nuestra satisfacción por este preacuerdo porque es el triunfo de la política, del diálogo, del acuerdo y de la negociación", se ha limitado a pronunciar la ministra portavoz, Pilar Alegría, que no ha mencionado ninguno de los puntos del mismo alegando que ha de ser "profundamente respetuosa con los procesos internos y los tiempos que se han dado los distintos partidos para validar el acuerdo". El PSOE ya lo ha hecho este mismo martes en la Ejecutiva, mientras que en ERC la última palabra la tendrán las bases, que este viernes han sido convocadas para una consulta presencial y telemática de la que dependerá la validación del acuerdo.

Hasta en cuatro ocasiones se le ha preguntado al Gobierno sobre las medidas del preacuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero en todas han eludido hablar sobre el "concierto económico solidario", si Cataluña saldrá del régimen común, o si la Agencia Tributaria de Cataluña asumirá la gestión, recaptación, liquidación, inspección y disponibilidad de todos los impuestos catalanes. Al respecto también le han preguntado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha insistido en la "línea de la prudencia" y en el "respeto" a los tiempos de las distintas fuerzas.

El Ejecutivo se limita a argumentar que si Cataluña está "mejor" que en el año 2018 no es "fruto de la casualidad y de la espontaneidad", sino de algo "tan revolucionario" como el acuerdo y el diálogo. "Es una magnífica noticia para Cataluña y para España, y ojalá nos hubiéramos encontrados con otros aliados por el camino, pero nos encontramos con el partido del bulo, del desencuentro, de la nada", ha señalado Pilar Alegría en alusión implícita al Partido Popular, a quien ha advertido de que el Gobierno no va a "desesperar" y seguirá trabajando para los ciudadanos.

Resta importancia a las críticas de Page y Lambán

Respecto a las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder socialista en Aragón, Javier Lambán, al considerarlo una "quiebra brutal" y un "atentado" a la igualdad entre españoles, la ministra portavoz las ha rebajado a unas "declaraciones" de "dos personas del PSOE" que han "trasladado su opinión".

Además, ha asegurado que no hay ninguna "novedad" en las mismas, que ya las han trasladado en otros momentos y "siempre vienen de las mismas personas". "Respeto a la manifestación de opinión, pero no son compartidas por el Gobierno", ha plasmado Alegría.