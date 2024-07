Dani Fernández se sincera sobre el éxito: "Cuando dejé Auryn, no sabía qué hacer para seguir teniéndolo"

Dani Fernández ha sido el último invitado de Entre el cielo y las nubes, el pódcast presentado por Laura Escanes. La influencer ha entrevistado al cantante, con quien ha hablado sobre el éxito en la industria musical, su etapa en Auryn y la relación de su paternidad con la manera de componer, entre otros temas.

"Yo tengo mucho éxito y 'deséxito', que para mí no es el fracaso, sino la curva del momento en el que sabes que te la estás pegando y no sabes que hacer para frenarlo", afirma el artista ante el micrófono, reconociendo que, para él, este 'deséxito' lo ha llevado peor que el fracaso.

"¿Cuál ha sido el mayor 'deséxito'?", le pregunta Escanes. "Fue cuando lo dejé con mi banda Auryn. Dejas de importar y es así, no le importas a la prensa, no le importas a la gente con los que has trabajado, ya no eres tendencia", responde él.

"¿Te costó encontrar tu estilo después de salir de ahí?", prosigue la creadora de contenido en relación con el tema. "Muchísimo y por eso te hablo de 'deséxito'. Cuando Auryn se estaba terminando, One Direction ya se había dividido y Zayn Malik me parecía increíble y tiene una personalidad muy parecida a la mía cuando yo estaba en la banda. Me sentía vacío porque no sabía qué tenía que hacer para tener éxito", apunta Dani Fernández.

"Me empecé a juntar con cantautores y me fui encontrado, de ahí empecé a escribirle a mi ex y a mi pasado y me sentía mejor. Conectaba con la gente, empecé a hacer conciertos en sitios con 100 o 200 personas y adapté este papel de escribir canciones que me hicieran sentir", matiza el cantante.

"Me he dado cuenta de que necesitáis un poco de drama para escribir", le responde Escanes. "Sí, yo creo que todos. A mí me cuesta escribir ahora porque estoy feliz y no encuentro sensaciones reales con las que escribir. Todos mis discos han sido escritos así y no quiero ser el 'moñas' que habla todo el rato de su hija, de lo bien que le va, tengo que encontrar otras emociones", alega Fernández.

"¿Crees que la paternidad va a cambiar tu manera de componer y de transmitir?", continúa Laura Escanes, pregunta con la que ahonda en su vida personal. "Creo que sí, pero soy el típico que dice: 'No voy a dejar de ser joven, ni de componer lo que compongo por ser padre", responde él.

"Tengo una canción que habla de una noche loca en un festival y pienso: 'Esto lo va a escuchar mi hija', pero eso va a pasar siempre. Tenemos que saber que eso nuestros hijos lo van a escuchar, lo van a ver y hay que saber reeducarles. No hago apología, simplemente estoy mostrando lo que soy yo", añade.

"¿Qué es el éxito para ti ahora?", quiere saber Laura. "Estar tranquilo y el no tener más ambición de la que tengo ahora. Yo nunca he querido ser el número 1, quiero que mis canciones lleguen a cuantas más personas, mejor. Pero no necesito tener la fama y el éxito del número 1. A mí lo que me atrae es poder ir a un festival y estar abajo del escenario y poder cantar sin problema", asegura.

"Creo que llega un punto en el que si tú crees que eres una persona normal y no dejas de hacer cosas de persona normal, lo seguirás haciendo. El problema es cuando llega alguien que se lo cree y deja de hacer las cosas y dejan que dirijan tu vida", concluye el cantante.