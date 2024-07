Los pacientes de cáncer de Madrid recibirán inmunoterapia y quimio en sus casas

Llevar la hospitalización y los tratamientos al domicilio. La Comunidad de Madrid planea implantar un modelo de atención que permita a los pacientes recibir sus ciclos de quimioterapia e inmunoterapia desde casa. Por el momento, esta medida se ha implementado en el Hospital Gregorio Marañón, aunque se espera ampliar a toda la red sanitaria de la región, incluyendo más tratamientos. Con este sistema se espera facilitar a los madrileños una atención más cómoda y reducir la sobrecarga hospitalaria.

"Te ahorras un viaje y tiempo, es comodidad y el trato es igual que en el hospital", explica María Jesús, una de las cuatro pacientes oncológicas del Gregorio Marañón que ha comenzado a recibir este tipo de asistencia domiciliaria. El personal de Enfermería realiza las visitas programadas, a veces acompañados de un médico, para suministrar los ciclos correspondientes, por el momento se limita a los tratamientos de inmunoterapia, aunque la Consejería de Sanidad ya estudia ampliarlo. También se incluirán terapias como la quimio u otras que puedan transportarse de forma fácil y permitan una administración sencilla por vía intravenosa.

"Me pusieron el tratamiento, me hicieron los análisis y no tardaron nada. Estuve entre algodones", detalla Mar, otra de las madrileñas que participa en este proyecto pionero. El equipo multidisciplinar que atiende a estas personas está compuesto por 21 enfermeros, tres técnicos en cuidados auxiliares, siete médicos y el personal de farmacia. Entre todos se han centrado en garantizar que los enfermos reciben los mismos cuidados que en un centro sanitario, con la ventaja de no tener que desplazarse, evitar posibles infecciones durante el ingreso y también instruir a estas personas en autocuidados sobre alimentación e higiene. Asimismo, además de la administración de fármacos, durante las visitas también se realizan analíticas y otras revisiones.

"El fin de todo esto es curar, cuidar y acompañar. Estamos viviendo este cambio de paradigma en la sanidad que lleva los cuidados a casa, que es donde mejor estas", ha expuesto la consejera de Sanidad, Fátima Matute, este martes durante la presentación del proyecto. Matute ha adelantado que la iniciativa se extenderá a toda la Comunidad de Madrid en los próximos años y se incluirán otras patologías no oncológicas Además, la titular de Sanidad ha añadido que este modelo se introducirá también en las residencias y a los pacientes infantojuveniles.

El equipo de oncología será quien seleccione los pacientes que pueden recibir esta asistencia domiciliaria, teniendo en cuenta criterios sociosanitarios y farmacológicos. Tras realizar la derivación a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria se reevalúa el caso y tras el consentimiento de la persona se agenda una visita a su casa. Asimismo, otro de los requisitos que se establece es que los beneficiarios deben vivir a menos de 30 minutos en coche de un centro sanitario donde haya profesionales especializados en la patología.

De forma paralela, la introducción de este modelo permitirá reducir la presión asistencial en los hospitales. "Tenemos una enorme sobrecarga, porque estos pacientes viven muchos años y deben ingresar de forma frecuente. Por ello, la hospitalización a domicilio puede ser una solución mientras se implementan otras medidas como los centros de media estancia", ha comentado el jefe del Servicio Oncológico del Gregorio Marañón, Miguel Martín.

Junto a la las visitas programadas, los pacientes disponen de un teléfono para poder hablar con el responsable del programa. También pueden realizar videollamadas con su médico para informar sobre los resultados de las pruebas clínicas o hacer ajustes en la medicación. Por otro lado, se dispone de una aplicación que permite realizar seguimiento del tratamiento por parte del Servicio de Farmacia. Esta app a futuro estará integrada en la Tarjeta Sanitaria Virtual.