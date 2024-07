Alejandra Rubio: "Soy una Campos porque tengo el apellido, pero no me parezco a mi familia. Me han sacado en todas partes"

Alejandra Rubio ha tomado distancias respecto a su familia. Así se desprende de sus últimas declaraciones, realizadas en el pódcast La casa de mi vecina, de Nagore Robles y Germán González, en las que habla de su embarazo y de qué supone pertenecer a una de las sagas más importantes y polémicas de nuestro país.

"Cuando estás con una persona conocida, tienes una exposición mucho más grande y ya es x2 todo, pero, cuando estás con una persona desconocida, no entiende tu mundo. Él entiende mucho más lo que es mi vida, lo que nos rodea y estamos súper arropados los dos por eso", asegura la joven sobre la exposición pública que tiene.

"Yo mucha decisión no he tenido, también te digo. Me han sacado en todas partes, en todos los programas de mi abuela y de mi madre. Luego se consiguió que no sacaran a los menores, mi madre me dijo de hacer una portada cuando cumplí 18 años y salí a la luz de nuevo. Estuve un año sin hacer nada y trabajando por la noche. Un día me ofrecieron ir a la Isla de las Tentaciones y ahí volví a la tele", remata, en este sentido, la hija de Terelu.

Además, toma cierta distancia con su familia. "Soy una Campos porque tengo el apellido, pero no creo que me parezca mucho a mi familia", sentencia.

En cuanto al miembro más desconocido de su familia, su padre, Alejandro Rubio, revela: "Tengo mucho el carácter de mi padre, me he apoyado mucho en él respecto a temas de la televisión porque es muy racional, está fuera de la tele y sabía cómo guiarme. A mi padre le hubiera encantado que estudiara ADE y me quedara con la empresa de la familia, no le gusta la tele, pero lo ha respetado".

Embarazada de cinco meses, la joven colaboradora ha dejado claro que protegerá a su hijo de la prensa. "No le voy a exponer", asegura muy segura. "Voy a intentar proteger a mi hijo o hija", dice. "De la prensa?", le repreguntan. "De todo", responde la joven, refiriéndose a las redes sociales.

"La cara, no", asegura. "Tampoco te digo que, igual, haga lo que hacen Lara y Hugo (pareja de La isla de las tentaciones que acaba de ser papás) que, de repente, sale de espaldas. Aparte, no soy muy de redes", deja claro.

También sus planes de futuro, tras el adiós de Así es la vida, programa donde llevaba un año colaborando. "Soy influmierder", de define, a modo de humor. "Me tengo que poner las pilas. Voy a ver si camino más hacia las redes y menos corazón, tele...". Toda una declaración de intenciones que, de momento, tiene pensado cumplir Alejandra.