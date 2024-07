Logan Sampedro se reencuentra con sus compañeros de 'Supervivientes All Stars' tras la gala final

Logan Sampedro fue una de las grandes revelaciones durante la gala final de Supervivientes All Stars. El concursante fue el último expulsado, por ello tuvo que vivir la experiencia final desde Madrid a diferencia de sus compañeros. Así, el televisivo puedo vivir el reencuentro con su novia desde el plató.

Junto a Jorge Javier Vázquez pudo confesar cómo vivió su experiencia en Honduras, así como comenzar a planear de nuevo su vuelta a la rutina. Así, tras saber el nombre de la ganadora de esta edición, Marta Peñate, Logan ha podido reencontrarse con algunos de sus ya excompañeros.

Y es que, como así ha compartido a través de su cuenta de Instagram, tuvo la oportunidad de volver a verse con Bosco Martínez-Bordiú y Lola Mencía. Los tres disfrutaron de la noche madrileña derrochando complicidad. Con risas y los dedos en forma de V, los res estaban más que contentos de poder volver a verse.

Logan junto a Bosco y Lola en Madrid. logansampedro / INSTAGRAM

De este modo, Logan ha disfrutado de sus últimos días en la capital. Como así ha explicado el propio modelo, su idea es volver a marcharse de Madrid lo más pronto posible. Sin llegar a decir una dirección clara, lo cierto es que todo apunta a que volverá a Asturias, su tierra natal, donde volverá al anonimato.

Y es que, como así aseguró en el momento de su expulsión, esta ha sido su última aparición en televisión: "Y, por último, gracias a mis fans que seguro lo han intentado muchísimo. Hace seis años hice el concurso como reto para mí pero esta vez lo he hecho para vosotros. Podéis tomarlo como una despedida porque no creo que me veáis más por aquí, al final los lobos no están hechos para el circo".

Para poder ver a los finalistas aún tendrá que esperar un tiempo. Tras celebrarse el final de la edición en Honduras por primera vez, aún deberán de esperar al martes para su regreso. Por eso el programa aún no ha terminado, ya que aún queda el debate final del próximo 1 de julio.