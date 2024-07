El PP ve "más sospechoso que nunca" a Sánchez tras acogerse a su derecho a no declarar

El Partido Popular ve "más sospechoso que nunca" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber querido declarar ante el juez pese a defender a capa y espada que no hay caso contra su mujer, investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción. La oposición diferencia entre el derecho legal que tiene Sánchez como testigo a no declarar y su responsabilidad como político, siendo jefe del Ejecutivo, de ser transparente con los ciudadanos. "El presidente tiene la obligación de dar explicaciones y su actitud le convierte en más sospechoso que nunca", ha concluido el portavoz parlamentario Miguel Tellado.

Así ha reaccionado el dirigente popular en rueda de prensa, minutos después de conocer que el líder socialista se ha acogido este martes a la dispensa que establece la ley. "Hoy tenía la oportunidad de demostrar que efectivamente no hay nada, como él [Sánchez] dice. Pero la realidad es que en el momento en el que no se somete a las preguntas de un juez de instrucción está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en el Palacio de la Moncloa en los últimos años".

El portavoz ha acusado, por un lado, a Sánchez y Gómez de "convertir la Moncloa en un coworking al servicio de los intereses de determinadas empresas que se han beneficiado de la amistad con la mujer del presidente que su Gobierno otorgaba ayudas a esas mismas empresas". Y por otro, al PSOE y al Gobierno de "poner en duda la calidad democrática" por "atacar" al juez Peinado por "hacer su trabajo".