La madre de Grimes acusa a Elon Musk de no dejar a sus hijos ver a su otra familia

De nuevo problemas para Elon Musk en lo que respecta a sus hijos. En este caso ha sido su exsuegra, Sandy Garossino, madre de la cantante Grimes, con quien estuvo saliendo de forma intermitente entre 2018 y 2022, quien ha criticado al magnate por supuestamente "impedir" que los tres hijos que tuvieron vayan a ver a su bisabuela moribunda en Canadá.

"Escribo esto por aquí porque es la única forma que tengo de comunicarme contigo", ha comenzado diciendo Garossino en un tuit dirigido al empresario tecnológico multimillonario este pasado fin de semana. Como sabes, mi madre de 93 años está ahora mismo en cuidados paliativos, al final de su vida. Anhela ver y abrazar a los hijos de Claire [Elise Boucher, verdadero nombre de la artista] una última vez", ha añadido.

"En especial, [le gustaría ver] al más pequeño, al que aún no ha conocido", ha agregado Garossino, refiriéndose al tercer hijo de la pareja, Techno Mechanicus, más conocido como Tao, nacido, aunque sin confirmación oficial, alrededor de junio de 2022. Además, la pareja también tuvo a X Æ A-Xii, de cuatro años, y a Exa Dark Sideræl, alias Y, de dos años.

"[La bisabuela] Estaba emocionada por la visita de los niños que estaba planeada para la celebración de su cumpleaños este fin de semana. Es decir, hoy. Pero esas esperanzas se han visto truncadas cuando [se ha enterado de que] se ha cancelado el viaje", ha continuado.

"Me alarma saber que los niños no pueden venir porque no se los quieres dejar a Claire, ni a ellos ni a los documentos necesarios para el pasaporte", ha continuado Garossino, quien considera "preocupante" haber visto a Musk asistir a los Juegos Olímpicos de París de 2024 con X Æ A-Xii.

"¿Dónde están los otros niños? ¿Con quién? Estaba previsto que estuviesen con su madre. Los esperábamos aquí, en Canadá", ha continuado. "Yo te escribo esto como la súplica de una abuela, pidiéndote que cumplas con el acuerdo, que le entregues a los niños [a Grimes] y les proporciones los documentos que necesitan para ver a su bisabuela antes de que muera", ha dicho.

Por último, ha finalizado: "Por favor, Elon, te lo ruego. Esto es muy doloroso para mi madre y me da miedo por los niños. El tiempo es oro justo ahora". Hoy por hoy, Musk no se ha pronunciado ni sus representantes han querido hacer declaraciones al respecto.