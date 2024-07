¿El tamaño importa? Festivales con solera más allá de las grandes citas musicales

El verano viene muy asociado al descanso, a las vacaciones. Es una época festiva, lúdica, de viajes, experiencias, encuentros y diversión. Es una temporada que despierta la pasión. Una de las muchas opciones elegidas como vacaciones es asistir a un festival de música. Quizás más por la experiencia (con amigos, por conocer a otra gente,…), que por la música en sí. Pero no siempre es así.

En España se calcula que se realizan más de 870 festivales al año. La mayoría de ellos se desarrollan en verano. Existe toda una gama y galaxia de festivales. Muchos de ellos repiten una fórmula hasta la extenuación. Pero más allá de festivales clónicos, que repiten carteles, con 50 o 75 artistas, y de los macrofestivales, existe una serie de festivales con encanto que fidelizan, encandilan a sus asistentes porque ofrecen algo distinto. Hablamos con los directores de siete festivales (SinSal, Contempopránea, Prestoso, Canela Party, Centolo Weekender, Enclave de Agua y CetIN) que pueden presumir de diferenciarse del resto.

Son festivales que mantiene su esencia inicial, elaborados con mimo, basados en un crecimiento sostenible y orgánico, y con el ánimo de cuidar hasta el mínimo detalle. Este pasado fin de semana se celebró el SinSal, el Enclave de Agua y el CetIn, Cetina es indi, estos dos últimos festivales gratuitos. El fin de semana anterior (19 y 20 de julio) fue el turno del Centolo Weekender. El que viene será el turno del Prestoso y del Contempopránea. Y del 21 al 24 de agosto el del Canela Party. Son festivales que van de los 150, 200 asistentes a los 12.000 asistentes diarios. Y que se caracterizan por elaborar unos carteles muy bien seleccionados, con conciencia ambiental y turística, y marcados por entornos con encanto.

Cercanía y comodidad

El pueblo de Cetina (Zaragoza) acoge al CetIN, Cetina es indi, que este 2024 ha celebrado su segunda edición con las bandas Alcalá Norte, Capitán Sunrise y Galgo Diamante, y Arandela djs, L’Enfant Terrible dj, Man Pop dj y Toribio dj. "Queremos ser ese festival pequeñito que da la oportunidad de subirse a un escenario a grupos emergentes que nos hacen vibrar", dice Sonia Arribas, una de las organizadoras junto a Javier Navarro, Víctor Benedicto, Pedro Marco y Paola Nivela. "Ojalá emocione al público, haya grupos y djs con ganas de venir, y no deje INDIferente".

Tienen claras sus intenciones: cuidar, dar cariño, cercanía. "Y que no es nuestro festival, es el de todos". Entre los cinco organizadores siempre hay un pique por ver quién descubre la banda del año. Este año han dado en el clavo con Alcalá Norte, pero también con los barceloneses Galgo Diamante, atentos a ellos.

Entre sus inspiraciones mencionan bares como el Fotomatón en Madrid, donde descubren en directo nuevas bandas.

Cartel del Cetin. CETIN

Itinerancia

El Centolo Weekender es un festival itinerante que este año se celebró en Cónchar (Granada), con el reto que supone empezar de cero, en una nueva localización, cada año. Lo montan cuatro amigos (Esther López Amigo, Alejandro Fernández Rubio, Txetxu Velázquez Santiago y Ángel T. Gil) y arraiga con esos lugares especiales de nuestra geografía. Aunque reconocen que en un futuro les gustaría establecerse en un pueblo: "Un lugar al que podamos aportar algo nosotros y que sea capaz de acoger a la mayor parte posible de asistentes al festival". Y tienen claro que "masificar el Centolo Weekender" no entra en sus planes. Este año ha contado con bandas como Mujeres, Airbag, Joe Crepúsculo, Cora Yako, Las Dianas, Meeky o Reme, entre otras.

Es un festival especial que busca la comodidad y que desprende el cariño con el que hacen las cosas. Atrapa "por la cercanía" entre habitantes del pueblo, público de fuera, artistas y organizadores. Además conecta con cada pueblo y sus gentes, organizando paellas populares, integrando a foráneos y al público local. A nivel musical buscan "bandas emergentes con mucho futuro, bandas que en definitiva, lo ‘vayan a petar’. Y bandas locales o cercanas a la zona donde se realice el festival ese año". Es un festival sostenible gracias al apoyo logístico (cesión de espacios) de los ayuntamientos, y a la venta de abonos, merchandising y cajas de barras.

Festival Centolo CEDIDA

Público exigente

Agustín Fuentes lleva 28 años, desde 1996, dirigiendo el Contempopránea, un festival indie pionero arraigado a Extremadura, a la provincia de Badajoz, primero a Albuquerque, y desde hace unos años a Olivenza. A Agustín le gustan las cosas que tienen su esencia. Por eso ha construido un festival "para un perfil de público muy definido: un público más exigente que busca la calidad, que no va tanto a la fiesta". "Nosotros lo que defendemos es acudir a los festivales a disfrutar de la música que te apasiona y descubrir nuevas bandas. Porque esta es la música indie de verdad, es que no hay más. Los indies siempre hemos sido los raros", subraya. Su modelo e inspiración fue el FIB de 1995.

"La seña de identidad del festival Contempopránea siempre ha sido el festival de las vacaciones de pueblo. El típico joven indie que vive ciudad y que adopta el pueblo como su pueblo de vacaciones, ese pueblo que nunca tuvo", reconoce.

Lamenta que las comunicaciones con el resto de España de Extremadura son limitadas y eso les mantiene un tanto aislados. Que no haya un tejido empresarial potente. "Y luego la poca costumbre de apoyar a la cultura, lo cual es un gran error".

Para esta edición ha elaborado un cartel intergeneracional con bandas como Nada Surf, Surfin’ Bichos, Sr. Chinarro, El Columpio Asesino, Sidonie, Los Punsetes, Chucho o Mercromina con otras como Karavana, Niña Polaca, La Paloma, Jordana B, Melenas o Rocío Saíz. El festival es la pasión de Agustín, que trabaja en radio y también en el festival Brisa, pero también reconoce que le gustaría "que alguien cogiera el relevo".

Las Yhadys, parte del cartel del Contempopránea. CEDIDA

El enclave

Soria cuenta desde hace 17 años con el Enclave de Agua, un festival especializado en la música afroamericana, negra, en todos sus estilos, dirigido por Víctor Frutos y Alfredo Cañas. Un festival gratuito elaborado con el presupuesto que aporta la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Reúne unos 40.000 espectadores los tres días que se celebra en un paraje natural, protegido y único, el escenario Sotoplaya, a orillas del Duero, y a los pies de las ruinas del antiguo castillo de Soria.

"Es un festival muy inclusivo, igualitario, participativo. Música, con un perfil para todos y para todas. Con un target de edad muy abierto, desde familia con niños hasta gente de todas las edades", declara Víctor. De hecho, "el entorno siempre es uno de los cabezas de cartel. Un símbolo, logotipo o la mascota del festival es el puente que cruza el Río Duero, diseñado por Eiffel".

Además ofrece otras actividades, como masterclass, jam sessions y las sesiones vermú en diferentes espacios de la ciudad. Tienen un una cultura de naturaleza sostenible y de respeto al medio ambiente. "Me cuesta encontrar un sitio en España con una acústica, unas instalaciones y una logística tan hecha para hacer un evento como éste", dice Víctor. Este año ha contado con Tito Ramírez, The Harlem Gospel Traveleres, Nik West (que fue bajista de Prince) o un homenaje a George Clinton, Funkadelic y Parliament por la banda francesa Gréements de Fortune.

Festival Enclave de Agua. PixelinPhoto

Proximidad

"Justo en este año 2024 se cumplen 10 años del primer Prestoso, 10 años, que no 10 ediciones", nos comenta Juan Gama Gama de Cossio, uno de los cuatro socios junto a Alejandro Fernández Vega, David Cuerdo y José Luis Rodríguez- Mera.

Se celebra en el concejo asturiano de Cangas de Narcea. ¿Su esencia? "Miramos el territorio e intentamos mirar bandas que no sean evidentes, obvias, construyendo un hilo narrativo que tenga sentido". Y lo más importante de todo, "busca sobre todo el recuerdo en la gente, el hacerlo memorable, crear una experiencia que sea capaz de emocionar". Hacen el festival al que les gustaría acudir como público. El año pasado pasaron por el festival unas 1.600 personas diarias, este año su tope va a estar en 2.000.

Además de los conciertos también incluyen actividades complementarias muy vinculadas al territorio, a la etnografía, a la gastronomía y a la cultura. "Apostamos por un crecimiento consciente, del lugar donde estamos, sin incomodar a nadie, creando experiencias positivas y una conciencia no solo medioambiental, también conciencia turística y social", cuentan. Este año tienen en su cartel a Belako, Los Bitchos, Los Manises, AK/DK, Pony Bravo, Viva Belgrado, Repion, Pablo Und Destruktion, Kokohska y Perarnau IV, entre otros

Camping del Festival Prestoso. @patrymartinphoto

Festival de día

El SinSal lleva desde 2011. Lo dirigen en la actualidad Luis Campos y Julio Gómez. Y tiene su parte mediterránea en el Posidonia que se celebra en octubre en Formentera. La marca SinSal tuvo sus inicios en una tienda de discos de Vigo y en el Festival de las Cuatro Estaciones (que también se programó puntualmente en Madrid, Pontevedra y A Coruña). "A partir del 2012 nos centramos exclusivamente en la isla de San Simón, en la Ría de Vigo. Fue conocer ese entorno y decidir hacerlo allí", nos cuenta Luis. Como característica principal se desconoce el cartel hasta el mismo día de inicio del festival. Se traslada al público en barco hasta la isla y se celebra de día.

Se lanzaron a programar lo que querían, pero no querían entrar "en esa vorágine de los grandes nombres". Su esencia radica "en algo fundamental del festival": "Vienes a descubrir nuevas propuestas. Todas son igual de importantes, desde el pequeñito hasta el grande. Queríamos democratizar el cartel y luego que tuviéramos un cabeza de cartel que es fantástico, que es una isla y a partir de ahí construimos. Y esa fue un poco la filosofía", resume Luis. Eso sí, la capacidad de la isla solo permite un aforo de 800 personas cada día.

Festival Sinsal Sins.al

Los disfraces

"El germen del Canela Party fue una banda malagueña de screamo llamada Skirmish Society. Sus conciertos siempre eran una fiesta. Iban disfrazados (a veces temáticamente, otras sorpresa) y lanzaban confeti y caramelos. Un verano se nos ocurrió invitar a bandas amigas a hacer lo mismo, a lo que decidimos sumar al público. Así surge en 2007 el primer Canela Core (posteriormente Canela Core Party y luego Canela Party). Por este motivo el día grande del festival es una fiesta de disfraces, una de las características más llamativas del Canela", nos cuenta Álvaro Fernández, uno de los tres directores junto a Alberto (Beto) Pérez y Antonio Mata.

Todo ese ambiente crea un punto de cercanía y diversión. De todo ello se desprende humildad y una importante red de amigos generada. Con los años han crecido y profesionalizado, pero su objetivo es que "el Canela sea el mejor entorno para disfrutar de la música en directo, conocer nuevas bandas y pasar un fin de semana inolvidable con tus amigos".

Concierto en el Canela Party. José A. Albertos

Su espíritu podría resumirse en el amor y respeto absoluto por la música que les gusta, "la apuesta por la originalidad y el riesgo, el cuidado al máximo de todos los detalles y la colocación del público como centro del festival".

Además han decidido mantener el aforo de 2022 y 2023, 5.000 abonos y 500 entradas de día. Este año cuentan con un cartel de órdago con la presencia de bandas internacionales como The Lemon Twigs, Bar Italia, Cloud Nothings, Ibibio Soun Machine, Big Thief, Metz, Militarie Gun, Protomartyr, Meeky o los nacionales Lisabö, Cala Vento, Viva Belgrado, Standstill, Los Punsetes, Triángulo de Amor Bizarro, Monteperdido, VVV [Trippin’ You] o Adiós Amores, entre muchos otros por lo que no hay más de 6000 personas por jornada en el recinto contando con artistas y trabajadores.

Gente disfrazada en el Canela Party. José A. Albertos

Canela Party, Centolo y Prestoso además están hermanados entre ellos. Agustín Contempopránea recomienda el Tomavistas, el Visor o el Vida, o le encanta el concepto del Pop Fest. Víctor Frutos menciona como inspiración Glastonbury, Juan Gama también menciona al Paredes de Coura y al Ribeira Sacra. Desde el Canela mencionan otros festivales como Observatorio, Salt Mortal, Actitud Fest o Esmorga. Por cierto, en La 2 de TVE se puede ver un resumen de los conciertos del Enclave de Agua.