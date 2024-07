Laura Madrueño se despide de 'Supervivientes' con fotos inéditas: "Desde el primer día hasta el último"

La final de Supervivientes: All Stars se vivió el pasado domingo, una despedida en la que Laura Madrueño no pudo evitar emocionarse. La periodista estuvo al frente de dos ediciones del concurso: Supervivientes 2024 y Supervivientes: All Stars y tras más de cinco meses en Honduras, la presentadora dijo adiós al reality.

Madrueño fue un pilar fundamental para los concursantes, tal y como ellos comentaron en más de una ocasión, pero no está sola, junto a ella estuvo un gran equipo de profesionales. Es por ello, que la periodista subió un post a Instagram despidiéndose de la experiencia y de su equipo.

En la publicación se puede observar varias fotografías inéditas de muchos momentos que vivió detrás de cámaras. "La primera foto la hicimos el 29 de febrero, la semana que empezamos a grabar Supervivientes. La última fue el 28 de julio, en la primera final que hemos hecho desde Honduras", escribió junto al carrusel de fotos.

"Desde el primer día hasta el último siendo mi sobra. Enhorabuena e infinitas gracias a mi estilista y a mi maquilladora y peluquera por vuestro impecable trabajo y por hacerme brillar en cada gala. Sois el mejor equipo que puedo tener", agradeció la presentadora a su equipo más cercano.

Laura Madrueño presentó la primera final celebrada en Honduras en los 20 años de emisión, una edición que ganó Marta Peñate y se llevó el bote de 50.000 euros. Además, la presentadora fue la encargada de apagar las luces de la Palapa, un momento en el que no pudo contener las lágrimas.

"Gracias a todos por el esfuerzo incansable día tras día, por convertirnos en esta gran familia que solo tenemos aquí, en nuestra Honduras. Supervivientes sois todos y cada uno de vosotros, y ahora compañeros apagamos la Palapa porque volvemos a casa", se despidió muy emocionada.