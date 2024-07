Los siete países con los que Maduro ha roto relaciones tras poner en duda los resultados de las elecciones en Venezuela

Las consecuencias de los resultados de las elecciones en Venezuela continúan agravándose. Son muchos los países que han cuestionado la falta de claridad de los resultados electorales e incluso han puesto en duda la victoria de Nicolás Maduro anunciada por el Consejo Nacional Electoral.

De hecho, y como señal de protesta, Maduro ha expulsado a los diplomáticos de siete países americanos que han dudado sobre los resultados y victoria del líder chavista. Así, la cancillería de Venezuela ha acusado a los gobiernos de Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Panamá y República Dominicana de “injerencistas acciones y declaraciones” sobre los resultados y victoria de Nicolás Maduro en las elecciones venezolanas.

Lista de países cuyos diplomáticos han sido expulsados de Venezuela:

Argentina

Uruguay

Chile

Costa Rica

Panamá

Perú

República Dominicana

Además de la expulsión de los diplomáticos, el Gobierno de Venezuela ha expresado su rechazo a las acusaciones de un "grupo de gobiernos derechistas subordinados a Washington". Dice, además, que estos países están "abiertamente comprometidos con las posiciones ideológicas fascistas más sórdidas".

Chile ha sido uno de los primeros países en reaccionar a la expulsión de sus diplomáticos y ha tachado la decisión de vergonzosa y preocupante. Considera que la medida es incomprensible y demuestra la delicada situación que se está viviendo en Venezuela. Además, Chile ha recordado que la medida "deja en el abandono" a los más de 700.000 venezolanos que hay en el país.

Otros países expresan sus dudas sobre los resultados de las elecciones en Venezuela

Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana y Panamá no son los únicos países que han cuestionado los resultados de las elecciones en Venezuela.

Japón ha calificado este martes de "opaco" el proceso electoral de Venezuela y ha llamado a la celebración de comicios "justos y libres en el país".

También diversos organismos internacionales ponen en duda los resultados. Antonio Guterres, secretario general de la ONU ha pedido "trasparencia total" y ha animado a las autoridades en Venezuela a que "publiquen a su debido tiempo los resultados y el desglose por colegios electorales".

La Unión Europea ha afirmado que "los resultados no han sido verificados y no podrán considerarse representativos". Por su parte, Human Rights Watch ha pedido abiertamente no reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela.

Otras organizaciones como la Comunidad del Caribe (Caricom) o la Organización de Estados Americanos (OEA) aún no han fijado posiciones. Esta última, esos sí, celebrará una reunión extraordinaria el miércoles para "abordar los resultados del proceso electoral" de Venezuela.

Los países alineados con Nicolás Maduro

En el otro lado de la balanza están los países que sí que están apoyando la victoria de Maduro tras los comicios del pasado domingo. Rusia, China, Serbia, Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia y Guinea-Bisáu han felicitado al líder chavista.