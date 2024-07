Atacada en las redes por su físico: "Peso 150 kilos y me gusta mi cuerpo"

Clara Cervantes, una joven de Almería de 24 años a la que atacan en redes sociales por su físico, visitó este lunes el plató de TardeAR para transmitir un mensaje de positividad.

"Peso 150 kilos y me gusta mi cuerpo", afirmó tajante la joven, que reveló sufrir continuamente críticas por su peso en redes sociales.

Precisamente sobre recibir constantemente críticas, aseguraba: "Al principio me afectaban un montón, sobre todo por algunos comentarios fuertes, pero con el tiempo me di cuenta de que no tenía por qué afectarme". "Al fin y al cabo, era mi actitud de seguridad la que les estaba molestado a ellos”, reflexiona Clara.

La joven de Almería, que contó que comenzó a tener problemas con la comida siendo solo una niña, cuando se juntó con un grupo de amigos que resultó ser tóxico, explicó que, ahora, practica hábitos saludables de vida, gracias a los que ha logrado perder peso. "Estoy yendo al gimnasio, me estoy cuidando, independientemente de que me quiera tal cual soy. He perdido unos 20 kilos en el último año", señaló.

En cuanto a qué es lo que más le afecta, dijo: "Lógicamente, los comentarios, porque la mayoría son bastante ofensivos. Por ejemplo, todo tipo de gordofobia que hay. Vas a las tiendas y no hay ropa, todo tienes que pedírtelo por internet. No te puedes comprar nada de un día para otro".