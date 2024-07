Bella Hadid, "conmocionada y molesta", rompe su silencio sobre su polémica campaña para Adidas: "Jamás me involucraría..."

Bella Hadid ha esperado una semana para hablar del tema tras haber reflexionado sobre el mismo, dado que se trataba de un tema muy controvertido que puede hacer incluso que acabe demandando a Adidas, una empresa que de por sí ya está enfrentando un boicot por parte delos usuarios que apoyan a Palestina en su defensa contra los ataques israelíes.

La modelo de 27 años ha escrito un largo mensaje en las stories de su Instagram, que comienza diciendo: "Jamás me involucraría conscientemente en ninguna pieza artística u obra que esté vinculada a una tragedia horrible de cualquier tipo".

Se refiere a que la campaña con la empresa deportiva alemana era para el relanzamiento de unas prendas de estilo retro —concretamente, el modelo de zapatillas SL72— que homenajeaban los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, donde sucedió el ataque terrorista conocido como Septiembre Negro, en el que un grupo radical palestino secuestró y acabó con la vida de 11 atletas israelíes, además de un policía alemán.

Bella afirma que está "conmocionada y molesta" por el paralelismo, así como, sobre todo, "decepcionada por la falta de sensibilidad" de la que ha hecho gala esta campaña. "De haber sido consciente de ello, nunca habría participado", ha continuado.

"Mi equipo debería haberlo sabido, Adidas debería haberlo sabido y yo debería haber investigado más para tener conocimiento, haberlo entendido y haber alzado la voz como siempre he hecho y siempre haré contra lo que considero injusto", ha añadido, así como que "la falta de comprensión colectiva ha tirado por tierra todo el trabajo".

"No creo que ninguna forma de odio, incluido el antisemitismo", ha agregado la modelo, haciendo frente a una de las mayores críticas que se le ha hecho, si bien ella solo ha demostrado ser antisionista. Para Hadid, "relacionar la liberación del pueblo palestino con un ataque tan trágico" le duele "en el corazón".

"Palestina no es sinónimo de terrorismo y esta campaña ha puesto el foco involuntariamente en un evento que no representa quiénes somos", ha continuado Bella, quien ha finalizado afirmando que es una "mujer palestina orgullosa" que "siempre va a apoyar" a su pueblo, así como seguirá "abogando por un mundo libre de antisemitismo", el cual "no tiene cabida en la liberación del pueblo palestino".

"Siempre defenderé la paz por encima de la violencia, todos los días", ha finalizado la supermodelo, cuyas disculpas siguen a las de la propia marca, quien ha afirmado que las conexiones no han sido intencionadas.