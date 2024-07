Kylian Mbappé vive un romance con la modelo Dani Grace Almeida, nueve años mayor que él

Después de su sonado fichaje por el Real Madrid, y a la espera de que debute con el equipo blanco, Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los personajes del verano.

Pero, además de sus logros en el terreno de juego, su vida fuera del campo también es de gran interés. Lo más reciente que se ha sabido es que estaría viviendo un romance junto a una modelo llamada Dani Grace Almeida, nueve años mayor que él y con quien ha estado pasando sus vacaciones en Miami antes de regresar a España.

Según ha publicado el portal de noticias Page Six, el futbolista se mostró muy cariñoso con ella durante su visita a Miami la semana pasada e incluso hablan de que fueron vistos de la mano y jugando en la bolera Lucky Strike, tras lo que disfrutaron de una cena en el restaurante griego Kiki on the River y, después, de fiesta en el exclusivo club LIV.

"Se mostraron muy cariñosos y se fueron de la mano", ha dicho una fuente al citado medio, que se ha puesto en contacto con la protagonista: "No deseo comentar nada sobre nuestra relación en este momento".