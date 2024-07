Álvaro Muñoz Escassi toma una decisión sobre su vida para frenar las especulaciones

Aunque la polémica sobre la vida más íntima de Álvaro Muñoz Escassi sigue ocupando los titulares del mundo del corazón, el jinete ha tomado una decisión drástica para acabar con todas las especulaciones que se están haciendo sobre él.

En esta ocasión, Escassi ha tenido la oportunidad de hablar con la periodista Beatriz Archidona, a la que le ha dejado claro que podría tomar acciones legales a partir de ahora ante las informaciones falsas o que atenten contra su intimidad.

"Estoy desesperado, esto es insoportable, no se puede subir al carro todo el mundo a cualquier precio. Quien quiera pensar que le he puesto los cuernos, pues vale, le he puesto los cuernos, pero que me dejen tranquilo", ha comezado el jinete con su testimonio, que ha sido ofrecido en exclusiva en TardeAR.

"Si se quiere especular con la ruptura, que se especule… María José sabe la verdad. Ella sabe los tiempos" ha reconocido sobre el momento que está viviendo desde que se puso punto y final a su relación con la modelo.

Consciente de que todo lo que se está hablando sobre su vida privada tampoco está siendo fácil para la diseñadora, el jinete ha explicado: "Si María José Suárez está mal, lo siento. Siento mucho que esté mal, ante todo le tengo cariño, por lo que hemos vivido. Le deseo lo mejor, igual que entiendo que lo mismo sentirá ella por mí, ¿no?".

Dejando muy claro que no quiere que esta rueda mediática siga creciendo y que podría tomar acciones legales para frenar esto, Escassi ha reconocido que también está siendo un verano bonito por las personas que le rodean: "A pesar de esto, esta siendo un buen verano [...] Ellos también están sufriendo mucho. Es muy desagradable. No puedo estar todo el día aclarando cosas que pasan o que no pasan. Es incómodo".