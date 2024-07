La divertida anécdota de Nia Correia al ser confundida con Naiara, de 'OT 2023': "Se hizo una foto conmigo por pena"

Nia Correia ha acudido recientemente a La Ruina, el programa de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull. La cantante aprovechó su intervención para hablar de algunos momentos relacionados con su carrera musical.

Entre ellos destacó una curiosa anécdota que le ocurrió tras ofrecer un bolo. La ganadora de OT 2020 fue a un karaoke una vez terminado su concierto. "No tenía muchas ganas de ir, pero fui", comenzó con su relato.

"En el karaoke has de cantar un poco mal para que tenga gracia, ¿no?", le preguntó Ignasi Taltavull a lo que ella respondió: "La putada es esa, que me da cosa cantar en un karaoke, porque luego la gente dice 'la típica flipada que está en el karaoke y se pone a cantar".

Debido a esto, Nia no cantó durante su estancia en el establecimiento. Sin embargo, al irse, fue reconocida por una mujer. "La señora me dijo: 'Oye, tú eres la ganadora de Operación Triunfo", le preguntó, y ella respondió afirmativamente. La mujer le pidió por favor que se esperara porque se lo había dicho a su hija, que era fan de la cantante. "Viene corriendo, está como a 40 minutos", detalló.

"Empezó a llover y yo estaba fuera esperando porque digo: 'Ostras, al final es la gente que me escucha, entonces me voy a quedar", pensó Nia en ese momento. La chica llegaba a lo lejos, pero por su expresión al verla, se dio cuenta de que no era quien se esperaba: "La cara de la niña es un poema. No mostraba ni un ápice de ilusión".

"¿Qué pasa?", se preguntó la cantante, a lo que automáticamente se dio cuenta: "La ganadora de este año se llama Naiara. Yo me llamo Nia. La niña esperaba ver a Naiara, no esperaba verme a mí".

"Las mismas letras y ella tiene otras más", expresó Taltavull, explicando así el sentido de la confusión. "Se hizo una foto conmigo por pena", concluyó entre risas con su anécdota.