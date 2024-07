El juez Peinado se invita a Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado se ha citado este martes en la Moncloa. La insólita visita del magistrado es a invitación propia, ya que el testimonio solicitado a Pedro Sánchez podría haberse realizado sin que una comitiva judicial haga historia personándose en las dependencias del palacio presidencial para tomar declaración al jefe del Ejecutivo.

Si la testifical de Sánchez resulta tan indispensable para la instrucción de las denuncias de partidos y asociaciones de ultraderecha contra su esposa, esta podría haberse realizado también por escrito, como había solicitado el presidente apelando a su cargo institucional y a la ley que lo permite. Tamaña dispensa, sin embargo, no tiene cabida en los airados tiempos que vivimos y le ha sido fulminantemente denegada.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, por el contrario, ha priorizado la ejecución de la inaudita escena que se desarrollará en la mañana de este martes y que no añadirá información alguna a la causa ya que Sánchez, como cónyuge de la investigada, no tiene obligación alguna de declarar.

El veterano instructor, que cumple 70 años en septiembre pero no se jubilará hasta los 72, conoce bien esta prerrogativa de la familia directa de los investigados pero, pese a lo estéril de la cita, no había otra manera de conseguir el evento de este martes, al que acudirá abriendo paso a la letrada de Vox como parte de la acusación particular.

Imposible, asimismo, que al experimentado juez se le escape que el único provecho de su cita monclovita es político. La causa judicial contra Begoña Gómez tiene un corto recorrido y un largo listado de extravagantes actuaciones. La crítica política tiene sus cauces establecidos y tanto el presidente como su cónyuge deben exponerse a ella sin parapeto alguno. Pero quienes se frotan las manos con la foto del juez Peinado llegando a Moncloa deberían tener en cuenta que el daño no alcanza solo a Sánchez, sino también a credibilidad de instituciones y judicatura.