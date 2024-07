Críticas a David Bustamante tras decir que él fue el primero en hacer reguetón en España: "Antes que tú hubo otros"

David Bustamante ha sido uno de los cantantes que han pasado por los micrófonos del pódcast de la marca de ropa Nude Project. Durante su entrevista habló de diversos temas, entre ellos, su carrera profesional.

"Me saluda todo el mundo como si me conociera. Además, como me conocieron desde los 19 años, es como si fuera uno más", alegó el artista sobre su fama, ya que, que, según un estudio consultado por los presentadores, el 96% de los españoles reconoce a Bustamante si se lo encuentran por la calle.

En relación con su trayectoria dentro de la industria musical, el cantante aseguró que él fue el primero en hacer reggaetón en España. "He hecho un poco de todo", comenzó con su declaración, a la que añadió que él instauró este género musical con su canción Devuélveme la vida.

"Fui a Puerto Rico, escuché a Don Omar cuando estaba empezando y fui el primero", concluyó Bustamante en su discurso. Aunque la entrevista fue publicada el pasado mes de abril, este momento ha sido compartido ahora en las redes sociales del propio pódcast.

Las palabras de David Bustamante han generado una oleada de críticas por parte de diferentes usuarios, quienes no están de acuerdo con la afirmación del artista.

"El primero fue David Bisbal con Torre de Babel con Wisin y Yandel", han coincidido varios en el apartado de comentarios. "Antes que tú hubo otros, el primer reguetón español fue Fuego de Roser", "Devuélveme la vida es del 2005 y el reguetón en España llegó en 2004 con Dale don dale o Baila morena", detallaron otros dos.