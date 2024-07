Una playa de Girona, primera con un sistema de acceso autónomo en silla de ruedas: "Beneficia a todos"

La semana pasada se pudo en marcha en la playa Gran de Palamós (Girona), un nuevo sistema que permite dar acceso al agua, de forma autónoma y segura, a personas con movilidad reducida. Se trata de un sistema pionero en todo el litoral español que garantiza el acceso al agua de personas con cualquier tipo de movilidad reducida, ya sean personas con discapacidad motora, ancianos o personas con alguna lesión temporal, de manera autónoma, es decir, sin requerir la asistencia de otras personas, por lo que no habrá acompañamiento dentro del agua de trabajadores municipales o del servicio de socorrismo.

Como cuenta Marta Bordas, arquitecta con discapacidad y una de los impulsores del proyecto, esta idea nació "en una comida informal con Pep Esteba -Consultor independiente en Accesibilidad Universal y también impulsor del proyecto-. Después de habernos conocido en una reunión de accesibilidad organizada en el COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña), quedamos para comer y seguir charlando y compartiendo ideas en el ámbito de la accesibilidad. Cuando surgió el tema de la accesibilidad en las playas, casi contestamos al unísono. Lo teníamos clarísimo, ambos teníamos la misma idea, sólo faltaba conseguir ejecutarla", recuerda.

Lo que les rondaba por la cabeza era una plataforma construida con aluminio y acero galvanizado, con una superficie plana y diáfana de unos 12m², hecha con plástico reciclado y madera sintética antideslizante. Este pantalán se ha situado sobre el agua mediante un sistema de flotación, debidamente sujetado al fondo, y al que se accede por una pasarela fija que lo conecta a la playa. La plataforma cuenta con barandilla en todo su perímetro, e incluye una silla elevadora hidráulica, con capacidad de hasta 120 kilos y funcionamiento con baterías, que facilita la entrada y salida del agua del usuario, de manera autónoma, cómoda y segura.

Además, también se incluye una escalera de diseño ergonómico con barandilla, para poder ser utilizada de acuerdo con el grado de dificultad en la movilidad de cada persona usuaria, que no tiene por qué ser exclusivamente una persona con discapacidad, "las soluciones de accesibilidad universal, cierto es que en muchas ocasiones surgen a raíz de tener que resolver un problema muy concreto para un colectivo determinado, pero la respuesta siempre beneficia a toda la población en general. Y lo podríamos ilustrar con muchísimos ejemplos, como en el caso del acceso al tren: cuando se resolvió su accesibilidad mediante el diseño de vagones de piso bajo, no sólo se benefició el colectivo que no podía subir peldaños, sino que resultó que todo el mundo podía embarcar y desembarcar con mayor facilidad, hecho que conllevó un aumento de la frecuencia de trenes y, por ende, satisfacción ciudadana general", asegura Marta Bordas.

Lo mismo sucede con la plataforma de acceso al mar que han diseñado, una pasarela que no termina unos metros antes de llegar a la orilla como es habitual, sino que "se mete en el agua y está equipada con escaleras cómodas, silla hidráulica, toldo y taquillas: es una solución que no sólo permite el baño a personas usuarias de silla de ruedas, sino que facilita acceder y disfrutar del agua a todas las personas por igual, en mayores condiciones de seguridad", insiste.

Hasta la creación de este innovador elemento, la accesibilidad de las playas españolas terminaba al lado de la orilla. Este dispositivo, en cambio, favorece la autonomía más allá, y permite que todo el baño se realice de manera autónoma, "la accesibilidad en las playas terminaba a escasos metros de la orilla, teniendo que hacer los últimos pasos sobre una superficie posiblemente irregular y ardiendo, o entrar al mar aguantando la fuerza de las olas al romper. En el mejor de los casos, si eres capaz de andar. En caso contrario, la solución no era otra que depender de terceros para que te empujen estos últimos metros hasta el agua", lamenta.

Con la solución que tanto ella como Pep Esteba proponen, "toda persona, independientemente que sea un niño pequeño o una persona mayor, de que tenga problemas de equilibrio, poca fuerza, fatiga o se desplace en silla de ruedas, será capaz de acceder al agua de forma segura y autónoma. A la vez, esto permitirá descargar el servicio de asistencia, que se podrá centrar en los usuarios con más necesidades de apoyo que sí que requieren asistencia de una tercera persona en su día a día".

Al acto de presentación de este elemento acudieron varias personalidades. En primer lugar, sus creadores, Pep Esteba y Marta Bordas, pero también el alcalde de Palamós, Lluís Puig; la vicepresidenta tercera de la Diputación de Girona, presidenta de Dipsalut y concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palamós, Maria Puig; y del presidente de la entidad Cocemfe Catalunya, Frederic Crespo.

Un usuario en silla de ruedas prueba el dispositivo ideado por Marta Bordas y Pep Esteva. Marta Moreno | Silla de ruedas

Tampoco quisieron perdérsela algunos deportistas lesionados medulares, como Jordi Cargol, regatista palamosense de vela adaptada, y el corredor del Dakar, el andorrano Albert Llovera.

Esta instalación está dirigida exclusivamente a personas con movilidad reducida y su horario de uso es de 6:00 a 22:00. Como explican, "la escalera con barandilla podrá ser utilizada libremente, mientras que para acceder al uso de la silla elevadora hidráulica se deberá aplicar un código que se deberá haber solicitado previamente en las dependencias de la Oficina de Turismo de la localidad. El usuario también podrá utilizar una taquilla, según disponibilidad, con el mismo código de acceso que el de la silla".

La Playa Gran de Palamós cuenta, además, con otras medidas de accesibilidad, como baño asistido, dotado con personal exclusivo para ayuda al baño, sillas anfibias, muletas acuáticas, grúa de apoyo para traslado y chalecos salvavidas.