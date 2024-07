Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, se defiende de los comentarios sobre su manera de vestir

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, es una activa usuaria de las redes sociales. Gracias a ellas sabemos qué fiestas frecuenta, cómo la trata su novio, el futbolista Xavier Macías, qué ropa utiliza y cómo se cuida físicamente.

Su continua aparición no está exenta de crítica por parte de muchos seguidores, que cuestionan la conveniencia de sus amores y en particular, los modelos que muestra.

Pero Carla se ha cansado y ha decidido responder a quienes ponen en tela de juicio si lo que luce es o no adecuado. "Por qué ella se viste tan mal siempre se viste con ropa muy provocativa?", se preguntan. Entre numerosas reacciones a esas críticas que le preguntan por qué se viste así (en este caso con un top ajustado y mostrando sus tatuajes), la sobrina de la reina ha respondido: "Porque quiero".

También hay muchísimas personas que dan su apoyo a Carla: "Tienes muchísimo carisma y personalidad, no permitas que nadie diga lo contrario o te haga cambiar!!!"; "No me extraña que nos extingamos ...las mujeres somos las enemigas de las mujeres, la autoestima es fundamental"; "Guapa...".