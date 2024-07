Alessandro Lecquio, sobre Álvaro Muñoz Escassi: "No cuela. Hay un momento en el que alterna con las dos al mismo tiempo"

Tras varias semanas de especulaciones, el pasado viernes, Álvaro Muñoz Escassi comparecía en directo y en exclusiva para Vamos a ver, donde aseguró ante el micrófono del matinal de Telecinco que la actriz Hiba Abouk y él no están "haciendo nada malo" por tratar de rehacer sus vidas tras sus respectivas separaciones.

Con estas afirmaciones, el jinete daba por sentado que mantiene una relación sentimental con la intérprete. Sin embargo, pocas horas después, Hiba Abouk dio su propia versión de los hechos destacando que ella y Escassi solo eran amigos.

Tras ver estas declaraciones, desde el Club Social de Vamos a ver, Alessandro Lecquio se ha mostrado muy contundente: "Lo que hizo el viernes es presentarse como el hombre educado que presume ser y lo que hace es curarse en salud".

"Quiere intentar convencernos de que primero terminó su relación con María José Suárez y que, luego, comenzó su tonteo con Hiba Abouk, pero no cuela. Hay un momento en el que alterna con las dos al mismo tiempo", ha destacado el conde.

"Lo que le ha pasado es muy humano. Cuando sientes que una relación está agotada, no tomas la iniciativa por si se arregla o por no estar solo y te decides cuando tienes una nueva ilusión en el horizonte", ha agregado Lecquio que, además, ha aportado su opinión con respecto a los viajes entre el jinete y la actriz: "Tú no te vas a Túnez y te paseas por la playa con alguien que es solo tu amigo. Sí, sois amigos, pero con todas las intenciones, todas las tentaciones y todos los privilegios".