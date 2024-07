Directo | Juanma Moreno comparece para anunciar cambios en el Gobierno de Andalucía

Redactora '20minutos'

Licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y máster en radio Cope por la Universidad CEU San Pablo. Cursando máster en Marketing y Comunicación digital en la Universidad Nebrija.Formo parte del equipo de 20minutos desde 2023 en el departamento de cierre. En mi trayectoria he trabajado tanto en prensa escrita como en radio y televisión. He cubierto desde el primer caso de ébola en España hasta poder acceder a una UCI covid en plena pandemia, por cuyo reportae gané algún reconocimiento. También he desarrollado mi actividad en departamentos de comunicación de festivales de cine y organizaciones sin ánimo de lucro. Me encanta todo lo relacionado con la comunicación, sobre todo en formato reportaje, y poder dar voz a los colectivos más afectados.