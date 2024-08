Claves para viajar con éxito con discapacidad intelectual: "La gente se te queda mirando por desconocimiento"

Pese a las barreras de todo tipo que todavía se siguen encontrando, las personas con discapacidad cada vez viajan más, incluso las que tienen grandes necesidades de apoyo, con menos oportunidades de viajar. Esto se debe, sobre todo, al papel de las asociaciones de personas con discapacidad, que cada vez dan más importancia a los programas de ocio y turismo por el gran beneficio que les proporciona, "el programa de turismo es uno de los que más satisfacción les da, porque viajar les aporta diversión, como a todos, pero también independencia, autonomía, conocer gente fuera de su entorno…", asegura Rosa Roldán, Directora de ocio de la provincia de Albacete de Asprona, de Plena Inclusión Castilla -La Mancha.

"En general, añade Rosa, ellos tienen muy pocas oportunidades de ir de viaje, por eso, cuando lo hacen, vienen como si hubieran estado en el cielo, sobre todo cuando tienen la posibilidad de elegir qué hacer, dónde ir… por eso tiene tanto éxito este programa, no les importa gastarse dinero en viajar".

En Asprona, entidad en la que lleva años trabajando, son unos auténticos expertos en organizar viajes para personas con discapacidad intelectual y con grandes necesidades de apoyo, "nos encargamos de hacer ocio en comunidad y del turismo y organizamos unos 40-50 viajes durante todo el año, por eso tenemos que planificarlos por trimestres, porque organizamos a lo largo de todo el año".

Es cierto que atienden a muchas personas, unas 1.000 en toda la provincia de Albacete, y de ellas, entre 150 y 180 viajan con cierta regularidad, "los viajes los organizamos en grupos pequeños, por eso tenemos que hacer muchos, porque a todas esas personas tenemos que darle cobertura de viajes, y no solo uno al año".

Además, para lo que son un poco más autónomo, tienen la ‘viajeteca’, "un programa en el que se les enseña, por ejemplo, a coger un avión, a comparar precios… hacemos mucha mediación".

Rosa Roldán nos da algunas de las claves del éxito de este programa pionero.

Mejor en grupos pequeños y con personal especializado

Las personas para las que más viajes organizan desde Asprona son aquellas con grandes necesidades de apoyo, que son además las que tienen menos oportunidades de viajar, "siempre tienen que viajar con apoyo, un apoyo que les proporcionamos nosotros", explica Rosa Roldán.

Por eso, entre otros motivos, los viajes que organizan son siempre en grupos pequeños, "nuestra recomendación es que sean de entre 2 y 8 personas, y nunca más de 10". Viajar así, como confirma Rosa, tiene muchas ventajas, "es la mejor forma de que viajen de manera inclusiva porque queremos que tengan la misma experiencia de viaje que el resto de las personas, queremos que sus viajes sean lo más parecido posible al de un grupo de amigos, que elijan, siempre que sea posible, el destino, que se relacionen con otras personas de fuera del grupo, etc.".

Queremos que tengan la misma experiencia de viaje que el resto de las personas

Esto permite también que los apoyos que necesiten sean menos numerosos y más profesionalizados, algo que desde Asprona defienden desde hace años, "contamos con voluntariado, que es muy valioso, pero al ser personas con grandes necesidades de apoyo, tiene que ser gente especializada. Y lo cierto es que hay muy poca. A veces se hacen burradas por el tema de la falta de recursos que tienen las asociaciones y el tema de las adaptaciones para el turismo", reconoce. Esto, además, da mucha calidad al viaje en todos los sentidos, "al viajar menos personas, vas a encontrar sitio en todas partes, en una visita, en una mesa en una terraza"

Apoyos escasos en trenes, buses y hoteles

En el programa de ocio de Asprona, son los profesionales los que se encargan de buscar la mejor manera de viajar y de alojarse para grupos de personas con discapacidad intelectual. Su intención, como incide Rosa Roldán, es que las personas con discapacidad viajen como todo el mundo, y eso requiere, reconoce, toda una labor de investigación, pues tiene que buscar servicios que cuenten con los apoyos suficientes, algo que, lamenta, ocurre muy poco, "es cierto que cada vez hay más, o así lo venden, pero son muchas veces servicios muy pobres, servicios que tenemos que suplir o complementar con nuestro apoyo. Lo que veo, en base a mi experiencia, es que se anuncian mucho las medidas de accesibilidad para que las personas con discapacidad viajen, pero el servicio no es de calidad, al menos en las personas con discapacidad intelectual. Además, se nota mucho la saturación y masificación general que hay en el turismo".

Rosa Roldán, en uno de sus últimos viajes con Asprona. Cedida

Esto ocurre tanto en el transporte como en los hoteles, pero esa falta de apoyos de los servicios públicos no les suele tirar para atrás, "nosotros ya hace tiempo que dejamos de coger autobuses solo para nosotros, desde el momento en el que se decidió hacer grupos reducidos, así que utilizamos todos los servicios del transporte público. En Adif, por ejemplo, existe el servicio Acerca, que a veces no da el servicio que debería, y en los autobuses, hay que buscar los apoyos y servicios con los que cuenta cada empresa para personas con discapacidad, y no solo física, que es la que cuenta con más apoyos, también cognitiva e intelectual. En este sentido, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar que tengan baño en el autobús, porque muchas de estas personas lo necesitan", explica.

Se anuncian mucho las medidas de accesibilidad para que las personas con discapacidad viajen, pero el servicio no es de calidad

En los hoteles, el panorama que se encuentran no es mucho mejor, "necesitan folletos en lectura fácil, que alguien les explique de manera personal dónde están las cosas, como funcionan las cosas… porque muchas veces se ponen indicaciones que no son, para nada, accesibles para personas con discapacidad intelectual. Por eso, esa accesibilidad cognitiva que necesitan para entender su entorno tiene que hacerse de manera personal. El personal de los hoteles tiene que saber que hay un grupo de personas con discapacidad que va a necesitar más atención y sin tener que pagar más, porque ya se paga más por una habitación adaptada, que es más cara que una normal".

Mucho recorrido, mucho por recorrer

A pesar de lo que todavía falta para que las personas con discapacidad pudieran viajar de manera autónoma, la directora de ocio de Asprona Albacete reconoce que se ha avanzado mucho, especialmente en cuanto a cómo la gente reacciona cuando ve viajando a un grupo de personas con discapacidad, "cuando te subes en un autobús, la gente se te queda mirando, pero es solo un rato, y siempre por desconocimiento y miedo".

Un miedo y desconocimiento que se va disipando a medida que comparten espacios de turismo con personas con discapacidad intelectual, "las miradas son siempre por ese motivo, por desconocimiento, una barrera que la mejor manera de romper es demostrando que no son lo que los demás piensan. Muchas veces, por ejemplo, en un hotel o un apartamento, la gente piensa que van a ser más ruidosos, y para nada, pero hasta que no ven que no es así...".

Hemos cambiado nuestra forma de salir, ya no vamos en grupos grandes, como antes. Ahora son más mixtos, más inclusivos…

Por eso es importante que viajen, y que lo hagan, además, en grupos reducidos "y en la comunidad. Esto sirve para que el resto los vea, para romper barreras, prejuicios… para que vean que son unos turistas más".

Atrás quedaron, o al menos ocurre mucho menos, que se les negara la entrada a ciertos espacios, como pubs o discotecas, "hasta hace poco, era una realidad, no era ni mucho menos una noticia aislada. En ese sentido, ahora la sociedad es un poquito más abierta".

Las asociaciones tambien han tenido mucho que ver en eso, "hemos cambiado nuestra forma de salir, ya no vamos en grupos grandes, como antes. Ahora son más mixtos, más inclusivos…"

"Viajar con ellos no es difícil, solo hay que apostar por ello", asegura Rosa Roldán. Cedida

Y, lo más importante, no se cierran a ninguna posibilidad, "se tiende a pensar que por ir con personas con discapacidad no se pueden hacer ciertas cosas, como un crucero. Hace poco nos fuimos de crucero y la empresa con la que lo contratamos nos confesó que éramos el primer grupo de personas con discapacidad que contrataban ese viaje, y en el barco nos dijeron que nunca habían tenido un grupo de personas con discapacidad".

Viajar con ella, como quiere dejar claro Rosa Roldán, "no es difícil, solo hay que apostar por ello. Las asociaciones tienen que hacerlo, y encontrar profesionales especializados en ocio y turismo y discapacidad. En Asprona hemos luchado mucho para que sea así, porque hemos visto que, si lo hacemos así, al final siempre sale bien", concluye optimista.