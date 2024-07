Nuria Roca y Juan del Val responden muy molestos a los rumores de su supuesta crisis: "Da vergüenza ajena"

Los periodistas Nuria Roca y Juan del Val en las últimas horas se mostraron muy molestos debido a una noticia en la que se especulaba con una posible crisis sentimental. Tras leer un artículo, la pareja compartió en sus cuentas personales de Instagram una reflexión muy dura y, además, arremetieron contra la revista que lo publicó.

El motivo de estos rumores se produjo por unos planes que la pareja llevó a cabo por separado, ya que tras pasar unos días en Nueva York y en Menorca, el escritor puso rumbo a la Feria de Santander, mientras que la presentadora se quedó en Menorca con sus hijos. Este hecho llevó a la conocida revista del corazón a hablar sobre una posible crisis.

El artículo no sentó nada bien al matrimonio y no dudaron en compartir su opinión con todos sus seguidores. "El artículo está a disposición de todo el mundo hasta que la revista decida retirarlo. No porque nosotros se lo pidamos, que nos da igual, sino por vergüenza. Bastará con una segunda lectura en esa redacción para reparar en lo esperpéntico de esas líneas".

"Los que lo hayan leído sabrán de lo que hablamos, pero para los que no lo hayan hecho, se lo resumimos. Se trata, básicamente, de especular sobre una supuesta crisis de pareja que estaríamos sufriendo", explicaron los periodistas.

"El problema no está en que la información sea completamente falsa, eso es lo de menos. Lo lamentable es el motivo en el que Semana se basa para presuponer que estamos en crisis: 'Nuria ha pasado una semana en Menorca, mientras Juan estaba en Santander", continuaron.

Además, manifestaron su punto de vista sobre los argumentos dados: "A partir de ese hecho, la periodista que firma el artículo comienza a teorizar sobre nuestra crisis de pareja con unos argumentos tan retrógrados y reaccionarios que da vergüenza ajena reproducir".

Por otra parte, tanto el guionista como la escritora hicieron varias preguntas a sus seguidores: "¿Qué tipo de sociedad se contribuye a crear con artículos en los que se da a entender que para que los miembros de una pareja sean felices tienen que estar permanentemente juntos? ¿Cómo se puede identificar con una crisis que cada miembro de una pareja tenga su propio espacio? ¿Nadie en esa redacción ha reparado en lo dañino que puede resultar ese mensaje, especialmente para los chicos y chicas más jóvenes?".

Para finalizar la publicación, ambos decidieron aclarar que no existe ningún tipo de crisis: "No hay ninguna crisis entre nosotros. Llevamos más de veinticinco años queriéndonos y ojalá sean muchos más. Seguimos juntos. A pesar de que durante siete días una se haya quedado en Menorca y el otro se haya ido a Santander porque a los dos nos ha dado la gana".