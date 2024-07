Entrevista

Aún desconocida para muchos, la carta de presentación de Juga está clara. Cantante, compositora, guionista... y artista conceptual de ajedrez. Así se presenta al gran público esta chilena nacida en 1985, la primera mujer en graduarse en Composición de Música Contemporánea en 2007 en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Estudió canto popular desde edades muy tempranas y su investigación en rock clásico, música étnica, ópera italiana y alemana, así como la chanson francesa, le ha proporcionado a esta artista, que empezó su carrera como solista en 2008, un enfoque teatral para abordar la composición, plasmada en tres álbumes con sus canciones originales en español.

Convencida de que el ajedrez es un espejo de la vida, las letras de ajedrez de Juga y los guiones de sus videos musicales exploran los aspectos emocionales y psicológicos del ajedrez, así como los elementos simbólicos y poéticos. Desde 2018, Juga ha cautivado a la comunidad del ajedrez mundial con sus creaciones audiovisuales.

"Desde siempre tuve la inquietud de mezclar música y ajedrez", asegura la artista a 20minutos. "En mi disco Maururu, del 2016, grabé una canción llamada Otro jaque, que compara el ajedrez con el doloroso fin de una relación amorosa. Pero al año siguiente tuve una crisis personal y una especie de revelación: me dedicaría por completo a hacer canciones y videos musicales inspirados en el ajedrez, y las escribiría en inglés. Para eso tuve que sumergirme en el estudio del ajedrez. Al igual que la música, el ajedrez es un lenguaje universal que nos ha unido como humanidad hace más de mil años y permanecerá con nosotros para siempre", cree.

Pero, ¿se considera mejor artista o ajedrecista? "El ajedrez es mi musa. A pesar de ser una apasionada jugadora de ajedrez, entrenar y competir en torneos, yo soy compositora de profesión. Claramente soy mejor cantautora y artista", confiesa.

'Colorblind', la belleza del ajedrez y la vida misma

Juga presenta ahora su nuevo sencillo, Colorblind, una fusión de la belleza del ajedrez con la vida misma. La artista compara el ajedrez con las experiencias cotidianas; para ella, es un espejo de la vida y un universo paralelo que necesita celebrar y acercar a la gente.

La cantautora destaca cómo este juego trasciende las barreras de origen, edad e identidad de género, afirmando que "frente al ajedrez somos todos iguales". Pero, ¿realmente es así? "No tanto como deberíamos, pero en los últimos años hemos avanzado como sociedad en estos aspectos. Alfonso X, el rey sabio, escribió el primer libro de ajedrez en el siglo XIII, y destaca cómo el ajedrez promueve la inteligencia, pero, sobre todo, es un vehículo de armonía, tolerancia y paz entre los pueblos. Algo tan necesario en la actualidad. Algunas ilustraciones de este hermoso libro están presentes entre las obras de arte que cobran vida en mi videoclip Colorblind", asegura la artista.

Además, Juga responde a quienes, durante el #BlackLivesMatter (Las vidas negras importan), afirmaban que el ajedrez era un juego racista. "Creo que el ajedrez es un reflejo de la vida misma, de nuestra relación con los demás y con uno mismo. Lamentablemente, como sociedad aún tenemos mucho que avanzar en temas de igualdad y tolerancia. Me indignó que durante el movimiento Black Lives Matter había gente diciendo que el ajedrez es un juego racista, ya que las piezas blancas siempre comienzan la partida. La canción habla de cómo delante de un tablero de ajedrez somos todos iguales, no importa nuestro origen, edad o identidad de género", indica.

El artístico videoclip, producido entre Chile y Barcelona, y dirigido por Juga, Matías Boza y NokiaMilCien, refleja a la perfección el mensaje que la artista quiere transmitir. Rindiendo homenaje al ajedrez a lo largo de su historia, en Colorblind, las grandes pinturas de ajedrez cobran vida. Además, mientras la artista canta, muestra en un tablero de ajedrez la secuencia final de la famosa 'Partida Inmortal' entre Adolf Anderssen y Lionel Kieseritzky, jugada en Londres en 1851. "Por eso me inspiré en ella, fue jugada con los colores invertidos. Las negras perdieron y ganaron. En esa época la regla de que las blancas parten aún no se establecía. Es un código que no presenta ninguna ventaja, ya que siempre tienes que jugar una partida con piezas negras y la siguiente con blancas, sin importar el resultado. Los colores no hacen la diferencia", zanja.

Un nuevo espectáculo

Juga ha presentado en vivo sus canciones en los principales eventos de ajedrez como el Torneo Norway Chess, el Torneo de Candidatos en Madrid 2022, la Expo Mundial 2021 en Dubái (show en el Pabellón de España), los European Golden Pawn Awards en Montecarlo, el Global Chess Festival en Budapest, el Campeonato Mundial en Londres y la Olimpiada de Ajedrez en Batumi.

Actualmente, Juga está inmersa en la creación de Mis universos, un proyecto que verá la luz dentro de poco por teatros de Europa y España y que promete combinar de manera única sus habilidades musicales y su pasión por el ajedrez. "Mi universo presente son las canciones de ajedrez, pero también conviven en mí diversos universos paralelos", indica.

Y eso es lo que compartirá con el público: "Compartiré con el público todo lo que soy, todas las músicas que habitan en esta mujer trotamundos. Mis vivencias, mis experimentaciones y por supuesto mi pasión por el ajedrez. Es un concierto con elementos teatrales, hilado por mis canciones inspiradas en el ajedrez", asegura.

"El show es solemne, misterioso y salvaje, con espacios para fluir con el público. Invitaré al público a visitar mis universos paralelos, donde hay repertorios diversos, canciones polinesias de mis años viviendo en Isla de Pascua, mis años rindiendo homenaje a la diva francesa Edith Piaf, mis años en Buenos Aires cantando tangos y otros universos que ya les revelaré...", confiesa ilusionada la artista sobre la puesta en escena de su nuevo proyecto.

Juga no solo es presente, ya que su futuro también está lleno de sueños: "Espero que mi música acerque el ajedrez a la gente. Sueño con colaborar con grandes artistas, tocar en icónicos teatros y que mi música, al igual que el ajedrez, llegue a todos los rincones del mundo".