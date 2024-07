Hackeo masivo, detenciones arbitrarias, opacidad... Las irregularidades en las elecciones en Venezuela, según la oposición

¿Quién ha ganado en Venezuela? ¿Quién realmente recibió más votos? El Consejo Nacional Electoral (CNE) dice que venció Nicolás Maduro, pero la líder de la oposición, Corina Machado, asegura que ganaron ellos. El presidente se atribuye la victoria y la oposición denuncia que "se han violado todas las normas".

Según el CNE, Maduro ganó las elecciones de este domingo en Venezuela con 5.150.092 votos (51,20%). Edmundo González Urrutia habría recibido 4.445.978 votos (44,02%). Con este resultado, Maduro comenzaría un tercer mandato al frente del Ejecutivo, que se extendería de enero de 2025 a enero de 2031.

Esto no es un fraude más. Esto es desconocer y violar la soberanía popular"

Pero a esa "verdad" oficial, Machado replica que la victoria fue de González Urrutia. Ella estima que obtuvieron el 70% de los votos y ganaron en todos los estados del país. "A lo largo del día con los conteos rápidos fuimos monitoreando cómo iba la participación hora a hora. Esto no es un fraude más. Esto es desconocer y violar la soberanía popular", ha dicho la opositora en sus primeras declaraciones tras la publicación de los resultados del CNE.

Qué irregularidades se denuncian

Machado asegura que los resultados anunciados por el CNE no son reales. "Tenemos más del 40% de las actas. El 100% de las transmitidas por el CNE también las tenemos, y toda esta información coincide con que Edmundo obtuvo 70% de los votos y Maduro el 30%", ha dicho la opositora.

El equipo de campaña de González Urrutia ha denunciado que a algunos de sus testigos electorales (como llaman en Venezuela a los interventores) les había sido negado el acceso a los centros de votación.

"Juan Carlos (Caldera), Perkins (Rocha) y yo no hemos podido ingresar al Consejo Nacional Electoral", aseguró en rueda de prensa la exdiputada Delsa Solórzano, responsable del sistema de vigilancia de la oposición. Explicó que al no estar presentes en la sede del CNE no han podido canalizar "en tiempo real" las incidencias que reciben durante la jornada electoral. Se refería así al proceso de transmisión de datos.

La Sala de Monitoreo de Graves Violaciones de Derechos Humanos del comando de campaña Con Venezuela, que apoya la candidatura de González Urrutia, ha denunciado irregularidades en el proceso electoral. Según ellos durante el proceso electoral hubo 78 casos de persecución política, 26 incidentes de detenciones arbitrarias, 3 desapariciones forzadas, 8 casos de amenazas y 40 situaciones de intimidación y hostigamiento.

¿Recuento paralizado o hackeo?

Cuando los colegios habían cerrado y comenzaba el escrutinio, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, denunció que el CNE había paralizado la transmisión de resultados en una "cantidad importante" de los 15.767 centros de votación, sin precisar el dato.

No se ha permitido el ingreso de los testigos al CNE... ¡Pararon la transmisión de los resultados!"

Según Solórzano, el CNE detuvo la transmisión de resultados desde los centros de votación. "No se ha permitido el ingreso de los testigos al CNE. Hay una importante cantidad de centros de votación en donde están retirando a nuestros testigos. Y esto es un patrón (...) ¡Pararon la transmisión de los resultados!", denunció.

La exdiputada explicó en rueda de prensa que intentaron comunicarse con el CNE y que no hubo respuesta. Decidieron entonces, además de informar a la comunidad internacional, pedir a sus representantes y testigos (más de 700.000) que no se movieran de sus colegios electorales para estar "perfectamente informados" de lo que pasaba en cada mesa y las actas que se levantaban.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, se defiende: "Venezuela sufrió un ataque en la noche. Un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir. Ya la huella quedó. Un hackeo masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial".

Venezuela sufrió un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país. No lo voy a decir"

Los resultados que proclaman ganador a Maduro con el 51,2% de los votos se ofrecieron contabilizando el 80% de las mesas "luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales", asegura Amoroso. Eran las seis de la mañana (hora española).

Cómo funciona el sistema de escrutinio

Una cosa es el escrutinio de los votos y otra la verificación. En este segundo paso, se abren las urnas (cajas en Venezuela) y se cuentan los votos. El resultado debe coincidir con el acta de escrutinio (obtenido con el voto electrónico). Pero el problema es que no se verifican todos los sufragios.

No se auditan todas las mesas electorales; se hace en la mitad, explica El País. Este domingo los venezolanos votaron en 30.026 mesas, de las que unas 16.000 fueron verificadas. Se eligieron por sorteo al acabar la jornada electoral.

De manera más concreta, en los colegios electorales que tuvieron entre una y cuatro mesas, se escogió una; en los de cinco a ocho, se verifican dos; en los de nueve a once, se eligen tres; y en aquellos con más de 11 mesas, se auditan cuatro.

"Se violaron todas las normas en esta elección, al punto de que no han sido entregadas la mayoría de las actas", denuncia el opositor González Urrutia.

El mundo pide verificar el resultado

Tras el anuncio oficial de los resultados hecho por la CNE, dando la victoria a Maduro, varios países cuestionaron su conclusión. Unos y otros hablan de verificar los datos para darlos por buenos.

Queremos transparencia total para que se puedan certificar los datos mesa a mesa y que se cuente cada voto"

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, afirma que hay "serias dudas" de que los resultados anunciados "no reflejen la voluntad y los votos del pueblo venezolano". Desde la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha escrito que "es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales".

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha pedido "que se publiquen todas las actas mesa por mesa" de las elecciones en Venezuela de este domingo "y que sean verificadas", como "garantía mínima" para reconocer el resultado del proceso electoral de Venezuela. "Queremos transparencia total para que se puedan certificar los datos mesa a mesa y que se cuente cada voto", ha declarado en la SER.

Resultados "difíciles de creer"

Las cancillerías de nueve países de Hispanoamérica (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) han pedido un "conteo de votos transparente".

Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención... de gobiernos y poderes extranjeros"

El presidente chileno Gabriel Boric ha dicho que "no reconocerán ningún resultado que no sea verificable". Según el jefe de Estado chileno, "el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer".

El canciller de Perú, Javier González Olaechea, ha condenado "en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano".

El régimen de Maduro ya ha respondido. "Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral, nuestro derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria, de parte de un grupo de gobiernos y poderes extranjeros", ha declarado el canciller de Venezuela, Yván Gil.