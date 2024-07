Rod Stewart afirma que es consciente de que sus días "están contados"

El 10 de enero de 1945. Ese día nació en Londres Rod Stewart, uno de los cantantes de rock más reconocidos del mundo. Ahora, a sus 79 años, ha reconocido que no le queda demasiado tiempo de vida, si bien eso no significa que le tenga un miedo especial a la muerte, sino que es algo que hay que aceptar con la más lógica de las resignaciones.

El intérprete de temas como Do Ya Think I'm Sexy, Maggie May o I Don't Want to Talk About It ha concedido una entrevista a la edición escocesa del periódico The Sun en la que ha afirmado que es muy consciente de que sus "días están contados". "Todos tenemos que morir al fin y al cabo, todos vamos en el mismo saco", ha agregado.

El artista ha continuado diciendo que piensa "disfrutar de estos últimos años tanto como pueda", que aventura que serán "pocos, a lo sumo probablemente otros 15". "Esos puedo conseguirlos fácil, compañero", ha agregado el rockero, quien está casado desde 2007 con Penny Lancaster, exactriz reconvertida en agente de policía.

Stewart ha prometido que no va a cambiar su estilo de vida, si bien ha matizado que ya no puede sacar tantas fuerzas como solía hacer cuando era más joven. "Ya no soy el de los años 70 y 80. No puedo quedarme despierto toda la noche, emborracharme, volverme loco y aun así seguir conservando la voz. Hoy en día tengo que cuidarla antes y después de cada concierto", ha dicho.

"Porque cuanto más mayor te haces, más tienes que hacerlo [proteger su voz]. El mejor ejemplo es el agua. ¿Pero de verdad crees que solo tengo agua en mi camerino? Estás hablando con Rod Stewart, amigo. Nos relajamos un poco después de cada show", ha bromeado. "Somos 13 personas, seis de ellas mujeres, músicos realmente buenos y nos obligo un poco a beber. Nos encanta", ha agregado

A pesar de ello, reconoce que tras haber sobrevivido a un cáncer de próstata y tiroides, ahora es "más consciente" de su salud. "Debes serlo cuando empiezas a tener un poco más de edad. Es importante. Y encima soy algo hipocondríaco. Creo que los hombres en particular deberían aprovechar toda la maravillosa ciencia médica que existe", ha puntualizado.

"De hecho, cuando regrese al Reino Unido me voy a hacer una limpieza de sangre porque me han comentado que es un verdadero estímulo para el sistema", ha agregado Stewart, así como que a pesar de todo no precisa de la ayuda de ninguna medicación.

"No tomo ninguna pastilla. No las necesito. Nada de nada. Hay que recordar que llevo haciendo esto toda mi vida. No sufro después de un espectáculo. Quizá a veces me tomo un antiinflamatorio si me duele la rodilla, pero muy raramente", ha finalizado.