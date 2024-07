Ricky Martin, muy ilusionado, pone fin a su gira por España en Mallorca: "Estoy fantástico"

Ricky Martin ya se encuentra en Palma de Mallorca. El cantante ha aterrizado en la isla para poder celebrar con todos sus seguidores el último concierto de su gira. Contento y muy ilusionado con este broche de oro, el intérprete ha querido dedicar unas palabras a la prensa que le esperaba a su llegada.

Como así ha confesado, el artista se encuentra viviendo uno de sus momentos más felices, tanto a nivel profesional como en el personal. "Fantástico, no me quejo", ha asegurado a Europa Press con una gran sonrisa. Una actitud que no ha hecho más que sembrar los rumores sobre una posible relación.

Y es que desde que Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, viajara a A Coruña para poder asistir a uno de los espectáculos del intérprete, los rumores no ha dejado de crecer. Según muchos de sus fans, entre ellos habría algo más que una bonita amistad, aunque ninguno de los dos ha querido dar declaraciones al respecto.

Por el momento el puertorriqueño se encuentra completamente centrado en su carrera musical, con la que no ha dejado de cosechar éxitos. Después de recorrer toda la geografía española, llega el momento de despedirse y Ricky Martin lo hace haciéndose fotografías con sus fans y muy ilusionado con el fin de esta estapa.