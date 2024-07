Manuel Turizo sube a un fan al escenario y crea un momento mágico: "Quiero pedirle que se case conmigo"

El cantante colombiano Manuel Turizo actuó en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife en la primera edición de TLP Music. Durante su concierto se vivió un momento totalmente mágico y romántico, ya que el artista fue cómplice de un fan para darle una sorpresa a su pareja.

En mitad del concierto, el intérprete de La bachata subió a un joven al escenario: "Él me pidió que le diera el espacio para hacer algo muy especial y yo no soy quien para decirle que no. El micrófono es todo tuyo".

"No estoy en el mejor momento de mi vida, pero él me cura muchas penas. Le amo y aunque también estoy enamorado de él -señala a Manuel Turizo- y de su hermano Julián, estoy más enamorado de mi chico que está ahí sentado", manifestó el hombre delante de los 5.000 espectadores.

"Espero formar algo muy grande con él y quiero pedirle que se case conmigo", reveló el hombre visiblemente emocionado. Angelo Piredda, novio del joven, subió al escenario conmovido por la proposición y nada más ver a su pareja arrodillado con el anillo, Piredda también se arrodilló y le dijo dijo que sí.

Tras este emotivo momento, la pareja recién comprometida se dio un beso ante los gritos y aplausos de las personas del recinto. "Te amo, mi amor, te amo. Daría todo por ti", gritó el hombre a su pareja antes de bajar del escenario.

Muchas personas grabaron esta emocionante pedida y una de ellas lo subió a su perfil de TikTok. El vídeo a las pocas horas alcanzó las 200.000 visualizaciones, más de 24.000 'me gusta' y cientos de comentarios.

"Un día más llorando por desconocidos", "Siempre me ha encantado Manuel Turizo, no es de masculinidad frágil", "La vida me trata como si yo hubiera puesto los filipinos a 1,40€" son algunos de los comentarios.