Lady Gaga confirma que se ha prometido con Michael Polansky

Ya en abril comenzaron los rumores sobre su más que posible compromiso con su pareja, Michael Polansky, después de que se le viera en su dedo anular izquierdo un anillo con un brillante de considerables proporciones. Pero no ha sido hasta que han dado comienzo los Juegos Olímpicos de París 2024 que Lady Gaga ha confirmado prácticamente de manera definitiva que se va a casar.

La artista neoyorquina de 38 años, quien interpretó una versión del tema Mon Truc En Plumes, de la cantante francesa Zizi Jeanmaire, durante la ceremonia de apertura, ha hecho esta revelación en una conversación privada que, sin embargo, se ha vuelto viral después de que la haya compartido la otra parte de la misma.

Y es que Gaga estaba hablando con el primer ministro francés, Gabriel Attal, de 35 años, este pasado domingo y, en dicha charla, la autora de éxitos como Poker Face, Bad Romance o Born This Way no ha dudado en presentarle a su pareja, refiriéndose a él como su "fiancé". Es decir, su "prometido".

Ha sido, además el propio gabinete de prensa de Attal quien ha publicado el vídeo de la conversación en su cuenta de TikTok, poniéndole como título: "Gracias, Lady Gaga, por tu impresionante actuación en la ceremonia de apertura. Fue impresionante". A pesar de la insistencia de varios medios, ni Gaga ni los representantes de la artista o su pareja han querido hacer declaraciones.

La cantante, quien dentro de poco comenzará la promoción de su última película, Joker: Folie à deux, tras su paso por el festival de Venecia, y Michael Polansky, un inversor tecnológico, iniciaron su relación a mediados o finales de 2020, ya que fueron fotografiados besándose por primera vez en una fiesta de Nochevieja en Las Vegas.

Sin embargo, no fue hasta el siguiente febrero que la artista hizo oficial su romance en redes al asistir junto a él a la Super Bowl. A pesar de ella, la pareja no suele posar casi nunca junta en ningún evento y apenas si Gaga habla de su vida privada en entrevistas o reportajes.

No por nada este es el tercer compromiso para la cantante tras separarse de su exprometido, Christian Carino, en 2019, con quien comenzó a salir tras haber estado también comprometida con el actor Taylor Kinney, antes de que su relación se rompiese en 2016.