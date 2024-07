Lamine Yamal y Álex Padilla dejan de seguirse en redes tras los rumores de infidelidad

Primero fue la presencia de ella en la final de la Eurocopa. Después, un viaje juntos de vacaciones a Grecia. Lamine Yamal y Álex Padilla podrían ser una de las parejas de moda, aunque lo cierto es que en ningún momento ninguno de los dos ha confirmado de manera oficial su relación.

Ante las especulaciones, el jugador dio hace unos días un paso al frente. Según contó el periodista de Ni que fuéramos Shhh Javier de Hoyos, que tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con Yamal, este niega que sean pareja.

"Aunque me ha confirmado que estaban juntos de vacaciones en Grecia, me ha dicho que se llevan muy bien, pero no están juntos", contó el periodista.

Ahora, otra información surge en torno a los jóvenes. Este domingo, salió a la luz un vídeo donde la joven influencer parece estar sentada encima de otro chico. "Tú eres tonto, me vas a buscar un problema", exclamó Álex mientras estaba siendo grabada, lo que ha desatado los rumores sobre una posible infidelidad al jugador.

Tras estas imágenes, se ha sabido que Yamal y Padilla ya no se siguen en Instagram, un detalle que ha llamado a muchos la atención, ya que se supone que solo son amigos.

Mientras, el futbolista y otro compañero de selección, Nico Williams, el dúo que marcó la Eurocopa por su gran complicidad y talento, han pasado unos días de sus vacaciones en Marbella. Los jóvenes futbolistas y sus familias se reunieron el pasado jueves para cenar en el popular restaurante Mosh Fun Kitchen, un encuentro que ha desatado la locura.

Las imágenes de los jugadores disfrutando juntos de la velada, que dejan ver una vez más la buena relación que mantienen, han sorprendido a los aficionados y se han viralizado en las redes sociales.