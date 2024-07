Revelada la causa exacta de la muerte de Sinéad O'Connor

Fue hace justo un año, el 26 de julio de 2023, cuando el mundo conocía la terrible noticia: la cantante Sinéad O'Connor fallecía a los 56 años de edad, dejando todo un legado musical —ahí quedan grandes himnos como su famosísima versión de Nothing Compares 2 U— y de actitud ante la vida, en la cual había experimentado el dolor y el ostracismo por unas ideas eternamente rebeldes.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora, cuando varios medios han dado a conocer el certificado de defunción de la cantante, el cual fue registrado por su exmarido, John Reynolds, en Londres, que se ha sabido la causa real de su muerte, más allá de que el informe forense de principios del pasado enero confirmaba que había perdido la vida "por causas naturales".

Ahora, sin embargo, se sabe que el fallecimiento de la artista irlandesa estuvo causado por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma bronquial, a lo que hay que añadir que O'Connor también sufría una infección del tracto respiratorio, la cual contribuyó irremediablemente a su muerte.

"Exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma bronquial junto con una infección leve del tracto respiratorio inferior" se puede leer en el documento presentado por Reynolds, quien además de ser el primer marido de la autora de temas como The Emperor’s New Clothes o Drink Before The War también era una de sus mayores amistades y apoyos.

Y es que además fue una de las personas que más cerca estuvo de ella en sus últimos días con vida, antes de que la policía revelase que Sinéad O’Connor había sido encontrada "inconsciente" en un apartamento del sur de la capital británica y que fuera "declarada muerta en el mismo lugar" poco después.

La artista estaba viviendo una de las etapas más duras desde que, en junio de 2022, tuviese que cancelar todos sus conciertos para "cuidar de su propia salud" tras el suicidio de su hijo Shane con apenas 17 años. A la artista le sobrevivieron sus otros tres hijos: Jake, Roisin y Yeshua, de 37 28 y 17 años respectivamente.