La comunidad internacional no reconoce la victoria de Maduro en Venezuela y pide "que se cuente cada voto"

No hizo falta que el recuento estuviera muy avanzado en las elecciones de este domingo en Venezuela para que Nicolás Maduro saliera a proclamarse ganador, pero la comunidad internacional tiene serias dudas sobre esa victoria, y así lo ha hecho saber en las reacciones que se han ido conociendo. El reclamo, tanto en Europa como entre los líderes latinoamericanos es el mismo: reclaman "total transparencia" y que "se cuenten todos los votos" para corroborar el resultado en el cara a cara entre el chavismo y una oposición aglutinada bajo la candidatura de Edmundo González.

Así, el primero en dudar de la victoria de Maduro fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. "Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad de los votos ni del pueblo venezolano", expuso desde Tokio solo poco después de que Maduro se proclamara vencedor de los comicios con un 51% de los votos. Por contra, otra de las cabezas visibles de la oposición, María Corina Machado, aseguró que el ganador fue González, con un 70% de apoyo.

A la reacción de EEUU se sumó rápido la de la Unión Europea, en boca de Josep Borrell. "El pueblo de Venezuela votó sobre el futuro de su país de manera pacífica y masiva. Su voluntad debe ser respetada. Es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de mesas electorales", resumió el Alto Representante en las redes sociales, en una línea marcada también por el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

"Lo que nosotros queremos es una total transparencia en el proceso. Y lo que pedimos y también esperamos es la publicación de las actas mesa por mesa, para que pueda haber una verificación de esos resultados", comentó, en una entrevista en la SER. Esa mosca detrás de la oreja fue compartida, por su lado, por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Venezuela votó masivamente en paz a favor de una transición a la libertad. Hay fundadas razones para pensar que el resultado anunciado por el régimen no responde a lo que votó el pueblo", sostuvo.

"La información que se ha conocido son unos datos globales, y por lo tanto nosotros esperamos a que todo el mundo tenga acceso de manera transparente y se sienta cómodo con los resultados que se van dando, y para ello yo creo que lo mejor es en todo momento la transparencia", ha añadido Albares, con un reclamo idéntico al que han hecho muchos de los líderes latinoamericanos. El más rotundo fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, que no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable" y que además asegura que el recuento de votos "es difícil de creer".

En este sentido, fue muy claro en su mensaje, compartido por buena parte de sus homólogos. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", resumió Boric.

Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro

Desde Argentina el Gobierno de Javier Milei secundó estas dudas y expresó con mucha dureza su rechazo a Maduro. "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", compartió en redes sociales el presidente. En ese tono también habló su homólogo uruguayo, Luis Lacalle Pou, para quien la maniobra del chavismo "era un secreto a voces".

Casi todos los países rechazaron la dinámica de Maduro en la noche electoral y con el recuento. "Tengo muchas dudas sobre el desarrollo regular de las elecciones en Venezuela. Solicitamos resultados verificables y acceso a documentos. ¿El resultado que anuncia la victoria de Maduro refleja realmente la voluntad del pueblo?", se preguntó por su parte el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Nicolás Maduro encara ahora la opción de superar la década en el poder, tras ser el reemplazo de Hugo Chávez al frente del país en 2013, siempre bajo un régimen inmerso en maniobras antidemocráticas, fraudes electorales y represión contra una oposición que ahora buscaba su gran oportunidad en las urnas con Machado y González al frente tras las intentonas de otras importantes figuras como Leopoldo López, Juan Guaidó o Henrique Capriles.

El apoyo de sus socios

Sí encontró Maduro el apoyo de sus socios internacionales tras las elecciones. Fue el caso del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien esgrimió que en Venezuela "triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre las presiones y manipulaciones". Lo mismo apuntó el presidente de Bolivia, Luis Arce. "Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo", igual que Evo Morales: "Este es un triunfo de la paz, de la revolución bolivariana y de la patria grande. Hoy tenemos la prueba irrefutable de que Chávez vive. ¡Felicidades, hermano Nicolás! ¡Felicidades a mi querida Venezuela", escribió el expresidente boliviano.